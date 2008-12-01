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"Конвертер валют"

Обсуждаем сервис "Конвертер валют"
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  #<1234

Какой конвертер валют Вы используете?

Обсуждаем сервис "Конвертер валют" 1.7 5 10
1. Использую новый конвертер
50%
5
2. Использую старый конвертер
30%
3
3. Не использую
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:42

Модератор
Доброго времени суток, вот уже неделю пользуюсь вашим конвертером, но скорее просто как калькулятором валют для понимания соотношений сумм денег и поймал себя на том , что начал сознательно искать именно его по мере необходимости,
нет времени расписывать и сравнивать, но ...в качестве обратной благодарности, выскажу пожелание- в выпадающем меню валют по кнопке "валюта" было бы удобно чтобы часто пользуемые мной (или другим пользователям) валюты выдвигались на верх списка, или сделать переход в индивидуальный список как отдельное меню, где я могу оставить только те, что меня интересуют сейчас.
- польза для меня в этом- сокращение времени на листание списка
- польза для вас - продукт становиться "индивидуальным" , а следовательно второй раз пользователь опять выберет его, потому что сделал настройку под себя
Если вам мой пост чем то был полезен, буду рад ( отвечать не надо) , Спасибо.
Андрей.
7paraday
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:54

7paraday дуже Вам дякуємо за відгук.

Звичайно для нас важлива Ваша думка!
Обов'язково врахуємо всі побажання при вдосконаленні сервісу.

З пов.Ірина
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 430
З нами з: 14.09.13
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