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Обсуждаем сервис "Конвертер валют"
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Чет 04 жов, 2018 14:42
Модератор
Доброго времени суток, вот уже неделю пользуюсь вашим конвертером, но скорее просто как калькулятором валют для понимания соотношений сумм денег и поймал себя на том , что начал сознательно искать именно его по мере необходимости,
нет времени расписывать и сравнивать, но ...в качестве обратной благодарности, выскажу пожелание- в выпадающем меню валют по кнопке "валюта" было бы удобно чтобы часто пользуемые мной (или другим пользователям) валюты выдвигались на верх списка, или сделать переход в индивидуальный список как отдельное меню, где я могу оставить только те, что меня интересуют сейчас.
- польза для меня в этом- сокращение времени на листание списка
- польза для вас - продукт становиться "индивидуальным" , а следовательно второй раз пользователь опять выберет его, потому что сделал настройку под себя
Если вам мой пост чем то был полезен, буду рад ( отвечать не надо) , Спасибо.
Андрей.
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7paraday
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Додано: Чет 04 жов, 2018 14:54
7paraday дуже Вам дякуємо за відгук.
Звичайно для нас важлива Ваша думка!
Обов'язково врахуємо всі побажання при вдосконаленні сервісу.
З пов.Ірина
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Ірина_
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Додано: Вів 02 кві, 2019 08:51
Добрый день!
Я всегда пользовалась Вашим конвертером валют FOREX, мне это очень нужно для работы,
но последняя дата работы конвертера FOREX 21.01.2019. после указаной даты этот сервис не работает.
можно это как-то исправить?
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buryakowa_olga
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Додано: Чет 08 кві, 2021 12:43
неправильный курс валют TWD (наличный)
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lexalalex
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Додано: Чет 08 кві, 2021 14:37
Доброго дня, шановний lexalalex
!
Готівкові дані підтягуються звідси - Готівковий
, їх ставлять обмінники. Вони відрізняються від даних НБУ
.
З повагою, Ірина
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Ірина_
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