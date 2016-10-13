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"Конвертер валют"

Обсуждаем сервис "Конвертер валют"
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  #<1234

Какой конвертер валют Вы используете?

Обсуждаем сервис "Конвертер валют" 1.7 5 10
1. Использую новый конвертер
50%
5
2. Использую старый конвертер
30%
3
3. Не использую
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:42

Модератор
Доброго времени суток, вот уже неделю пользуюсь вашим конвертером, но скорее просто как калькулятором валют для понимания соотношений сумм денег и поймал себя на том , что начал сознательно искать именно его по мере необходимости,
нет времени расписывать и сравнивать, но ...в качестве обратной благодарности, выскажу пожелание- в выпадающем меню валют по кнопке "валюта" было бы удобно чтобы часто пользуемые мной (или другим пользователям) валюты выдвигались на верх списка, или сделать переход в индивидуальный список как отдельное меню, где я могу оставить только те, что меня интересуют сейчас.
- польза для меня в этом- сокращение времени на листание списка
- польза для вас - продукт становиться "индивидуальным" , а следовательно второй раз пользователь опять выберет его, потому что сделал настройку под себя
Если вам мой пост чем то был полезен, буду рад ( отвечать не надо) , Спасибо.
Андрей.
7paraday
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:54

7paraday дуже Вам дякуємо за відгук.

Звичайно для нас важлива Ваша думка!
Обов'язково врахуємо всі побажання при вдосконаленні сервісу.

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 08:51

КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ FOREX

Добрый день!
Я всегда пользовалась Вашим конвертером валют FOREX, мне это очень нужно для работы,
но последняя дата работы конвертера FOREX 21.01.2019. после указаной даты этот сервис не работает.
можно это как-то исправить?
buryakowa_olga
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 12:43

неправильный курс валют TWD (наличный)

неправильный курс валют TWD (наличный)
lexalalex
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 14:37

Доброго дня, шановний lexalalex!
Готівкові дані підтягуються звідси - Готівковий, їх ставлять обмінники. Вони відрізняються від даних НБУ.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 13:21

Відсутній калькулятор

Вітаю.
Третій раз за останній місяць захожу на сторінку з калькулятором, https://tables.finance.ua/ru/currency/converter
але форма калькулятора відсутня.
Лише реклама можливості додати калькулятор на свою сторінку.
Так повинно бути? Чи я роблю щось "не так"?
valerakot
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 13:30

valerakot
есть старая версия
https://tables.finance.ua/ru/currency/converter_old
keep
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 00:02

  valerakot написав:Вітаю.
Третій раз за останній місяць захожу на сторінку з калькулятором, https://tables.finance.ua/ru/currency/converter
але форма калькулятора відсутня.
Лише реклама можливості додати калькулятор на свою сторінку.
Так повинно бути? Чи я роблю щось "не так"?

Доброї ночі.
Поки що калькулятор "заморозили". Є задача, щоб налаштувати редирект з тієї сторінки, але все в очікуванні, на жаль.

З повагою,
Ірина_
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