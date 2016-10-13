Обсуждаем сервис "Конвертер валют"

Додано: Чет 04 жов, 2018 14:42

Модератор

Доброго времени суток, вот уже неделю пользуюсь вашим конвертером, но скорее просто как калькулятором валют для понимания соотношений сумм денег и поймал себя на том , что начал сознательно искать именно его по мере необходимости,

нет времени расписывать и сравнивать, но ...в качестве обратной благодарности, выскажу пожелание- в выпадающем меню валют по кнопке "валюта" было бы удобно чтобы часто пользуемые мной (или другим пользователям) валюты выдвигались на верх списка, или сделать переход в индивидуальный список как отдельное меню, где я могу оставить только те, что меня интересуют сейчас.

- польза для меня в этом- сокращение времени на листание списка

- польза для вас - продукт становиться "индивидуальным" , а следовательно второй раз пользователь опять выберет его, потому что сделал настройку под себя

Если вам мой пост чем то был полезен, буду рад ( отвечать не надо) , Спасибо.

Андрей.