Обсуждаем сервис "Конвертер валют"

Модератор Доброго времени суток, вот уже неделю пользуюсь вашим конвертером, но скорее просто как калькулятором валют для понимания соотношений сумм денег и поймал себя на том , что начал сознательно искать именно его по мере необходимости, нет времени расписывать и сравнивать, но ...в качестве обратной благодарности, выскажу пожелание- в выпадающем меню валют по кнопке "валюта" было бы удобно чтобы часто пользуемые мной (или другим пользователям) валюты выдвигались на верх списка, или сделать переход в индивидуальный список как отдельное меню, где я могу оставить только те, что меня интересуют сейчас. - польза для меня в этом- сокращение времени на листание списка - польза для вас - продукт становиться "индивидуальным" , а следовательно второй раз пользователь опять выберет его, потому что сделал настройку под себя Если вам мой пост чем то был полезен, буду рад ( отвечать не надо) , Спасибо. Андрей.
Добрый день! Я всегда пользовалась Вашим конвертером валют FOREX, мне это очень нужно для работы, но последняя дата работы конвертера FOREX 21.01.2019. после указаной даты этот сервис не работает. можно это как-то исправить?
Вітаю. Третій раз за останній місяць захожу на сторінку з калькулятором, https://tables.finance.ua/ru/currency/converter але форма калькулятора відсутня. Лише реклама можливості додати калькулятор на свою сторінку. Так повинно бути? Чи я роблю щось "не так"?
valerakot написав:Вітаю. Третій раз за останній місяць захожу на сторінку з калькулятором, https://tables.finance.ua/ru/currency/converter але форма калькулятора відсутня. Лише реклама можливості додати калькулятор на свою сторінку. Так повинно бути? Чи я роблю щось "не так"?
Доброї ночі. Поки що калькулятор "заморозили". Є задача, щоб налаштувати редирект з тієї сторінки, але все в очікуванні, на жаль.