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Обмен ветхих и изношеных
купюр (USD, EUR). Где ?

Обмен ветхих и изношеных купюр (USD, EUR). Где ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 18 жов, 2017 16:12

Около 9%. Было приятно пообщаться с человеком. Вежливый, аккуратный, все как нужно в таких щекотливых ситуациях.

  frankbarbos2 написав:
  supervidos написав:Я тоже у Алика (на форуме под ником - mest_net) сегодня поменяла деньги. Большое человеческое спасибо!Встретились, сделали оценку, расчитался на месте!
Запишу ваш номер так ситуации бывают разные.
Вот фото моих. Думала, что уже никога не верну.

http://piccy.info/view3/11617951/a81071870e891091c143e3a0d02d62f1/http://i.piccy.info/a3c/2017-09-27-18-23/i9-11617951/240x136-r


  mest_net написав:Спасибо, LEL. Обращайтесь, если что - всегда рад помочь.
lel


А сколько %комиссионных за такие порванные отдали?
supervidos
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 18:47

Обменяю ваши ветхие доллары, евро, фунты вышедшие из оборота (старого образца).
Если у вас произошла нериятность и деньги оказались:

-отсыревшие
-после пожара
-в плесени
-порвали на две части
-разовали на несколько частей
-страрого образца
-залили краской

Многолентняя репутация, конфинденциальность, рекомендации. Могу приехать в другой город. Обращайтесь - я вам помогу. Безвыходных ситуаций не бывает.

Алик (ноль-67-403-3173)

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mest_net
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 сер, 2018 10:25

  Zebra написав:Можно было просто в терминал привата засунуть.

Спасибо за совет, так именно и поступила, после того как три банка отказалось обменять 100$, состояние норм, но просвечивается красным какой-то штамп... Её терминал скушал без проблем, а вот хорошо затертые десятки и двадцатку "выплевывал" по 3-5 раз... Но, нас не остановить!! И на удивление скушал!
Теперь понесу евро в масляных пятнах, а то тоже морочили голову в ОТП банке...
Все Мечты сбываются, осталось найти рынок сбыта
milamila
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Повідомлення Додано: П'ят 10 сер, 2018 11:20

Re: Обмен ветхих и изношеных купюр (USD, EUR). Где ?

Менял ветхие купюры в Ощадбанке возле Владимирского собора - взяли даже те купюры, которые нигде больше не брали.
круша
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:46

  milamila написав:
  Zebra написав:Можно было просто в терминал привата засунуть.

Спасибо за совет, так именно и поступила, после того как три банка отказалось обменять 100$, состояние норм, но просвечивается красным какой-то штамп... Её терминал скушал без проблем, а вот хорошо затертые десятки и двадцатку "выплевывал" по 3-5 раз... Но, нас не остановить!! И на удивление скушал!
Теперь понесу евро в масляных пятнах, а то тоже морочили голову в ОТП банке...

а терминалы Привата принимают доллары? Или это надо долларовую карту иметь?
BuX
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:44

  BuX написав:
  milamila написав:
  Zebra написав:Можно было просто в терминал привата засунуть.

Спасибо за совет, так именно и поступила, после того как три банка отказалось обменять 100$, состояние норм, но просвечивается красным какой-то штамп... Её терминал скушал без проблем, а вот хорошо затертые десятки и двадцатку "выплевывал" по 3-5 раз... Но, нас не остановить!! И на удивление скушал!
Теперь понесу евро в масляных пятнах, а то тоже морочили голову в ОТП банке...

а терминалы Привата принимают доллары? Или это надо долларовую карту иметь?
Принимают, или карту или депозит валютный пополняешь
ertp
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:52

Ветхие доллары

Обменяю ваши ветхие доллары, евро, фунты вышедшие из оборота (старого образца).
Если у вас произошла нериятность и деньги оказались:

-отсыревшие
-после пожара
-в плесени
-порвали на две части
-разовали на несколько частей
-страрого образца
-залили краской

Многолентняя репутация, конфинденциальность, рекомендации. Могу приехать в другой город. Обращайтесь - я вам помогу. Безвыходных ситуаций не бывает.

Алик (ноль-67-403-3173)

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mest_net
 
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