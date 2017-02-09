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Обмен ветхих и изношеных
купюр (USD, EUR). Где ?

Обмен ветхих и изношеных купюр (USD, EUR). Где ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 20:06

Re: Обмен ветхих и изношеных купюр (USD, EUR). Где ?

Сбербанк российский принимает под -8%, а Пивденный под -10%. Но они принимают к обмену лишь с незначительными повреждениями.
dmitrograb
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:40

Re: Обмен ветхих и изношеных купюр (USD, EUR). Где ?

Доллары не изношенные, но старого образца с маленьким портретом 100долларов тоже подпадают под понятие изношенные, кто в курсе вопроса?
finfen
 
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