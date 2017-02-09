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Обмен ветхих и изношеных купюр (USD, EUR). Где ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 тра, 2019 20:06
Сбербанк российский принимает под -8%, а Пивденный под -10%. Но они принимают к обмену лишь с незначительными повреждениями.
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dmitrograb
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:40
Доллары не изношенные, но старого образца с маленьким портретом 100долларов тоже подпадают под понятие изношенные, кто в курсе вопроса?
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finfen
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Додано: Вів 30 лип, 2019 14:12
finfen
Нет, должны нормально принимать.
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tmp01
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:28
tmp01 написав:
Нет, должны нормально принимать.
народ, или банки?
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finfen
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