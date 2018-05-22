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Обмен ветхих и изношеных
купюр (USD, EUR). Где ?

Обмен ветхих и изношеных купюр (USD, EUR). Где ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:59

Обмен ветхой валюты

Добрый день. Поможем поменять ветхие доллары/евро в любом состоянии: после пожара, в плесени, без кусочков,с дырками, без углов, разорванные, отсыревшие, половинки. Если у вас случилась беда - обращайтесь к нам. Компания с многолетним опытом. Центральный офис в городе Киев. Есть отделения в Днепре, Одессе, Николаеве, Запорожье, Мариуполе, Львове, Тернополе, Кривом Роге.
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Также поможем поменять старые фунты, гульдены, дойч марки, литы, латы, старые канадские доллары, доллары с маленьким портретом, проведем бесплатную экспертизу денег в нашем офисе в центре Киева.

Телефон: 067-403-3173, АлександрЗображенняЗображенняЗображення
mest_net
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 11:30

Обмен купюры

Снимала доллары со счета в банке. Кассир передала мне доллары и я тут же при ней их пересмотрев ,попросила одну 100 Долл.купюру поменять, она была немного потертая со штампом. Кассир отказалась ее менять, ссылаясь на правила, Права ли кассир отказывая мне в моей просьбе и на какие правила ссылалась кассир в данной ситуации,
Olya1
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:10

  Olya1 написав:Снимала доллары со счета в банке. Кассир передала мне доллары и я тут же при ней их пересмотрев ,попросила одну 100 Долл.купюру поменять, она была немного потертая со штампом. Кассир отказалась ее менять, ссылаясь на правила, Права ли кассир отказывая мне в моей просьбе и на какие правила ссылалась кассир в данной ситуации,

Кассир права в плане общих правил.Но есть ещё частные требования внутри каждого банка.Часто обратно сдать такую купюру вы не сможете в любой банк.Хотя она является ликвидной.Вам просто скажут, что у них другие требования.У меня было подобное, и менять было просто нечем.Тогда я плохую сотку оставил на счету и снял в др заход.Ну или сдать в обменку или на руках.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 19:16

Невже такі обпалені купюри як на малюнках вище приймають??
цікаво який дисконт
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greenozon
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