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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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  #1234 ... 293>
Сообщение Добавлено: Вс 20 июл, 2025 08:32

За що ми любимо Інвестора_К?

1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість


P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан
Investor_K
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Сообщение Добавлено: Вс 20 июл, 2025 09:31

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

1. Красивый
2. Умный
3. Скромный
4. Честный
Потом - всё остальное
anduzenko
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Сообщение Добавлено: Вс 20 июл, 2025 15:17

  anduzenko писал(а):1. Красивый
2. Умный
3. Скромный
4. Честный
Потом - всё остальное

Приємно читати обʼєктивну оцінку
Investor_K
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Сообщение Добавлено: Вс 20 июл, 2025 15:50

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Може колись вIн перепливе СтIкс та залишить нам СВОї трильйони?
барабашов
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Сообщение Добавлено: Вс 20 июл, 2025 16:07

  Investor_K писал(а):1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість


P.S. Зупинився, щоб залишити можливість дописів для шановних форумчан

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:D :D :D
unicdima
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Сообщение Добавлено: Вс 20 июл, 2025 18:13

  Investor_K писал(а):1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість


Та багато інших гарних рис, які не мають жодного стосунку до ІнвесторК 😅
Hotab
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Сообщение Добавлено: Вс 20 июл, 2025 18:23

Не знаю про что это, но свои плюсы на всякий случай отозвал
вдруг провокация - как бы чего не вышло...
fox767676
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Сообщение Добавлено: Вс 20 июл, 2025 19:12

  Hotab писал(а):
  Investor_K писал(а):1. Небагатослівність
2. Дружність та відсутність ворогів
3. Бажання навчатися
4. Креативність. Дякуємо за лозунг форуму: "Дешевше буде?"
5. Відданість форуму.
6. Єдиний кому вілповідав квестор у приватні листування після зупинки своїх дописів
7. Жлдної нагороди від адміністрації. Чисті погони - чиста совість


Та багато інших гарних рис, які не мають жодного стосунку до ІнвесторК 😅

Don't push the horses!
Investor_K
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Сообщение Добавлено: Вс 20 июл, 2025 21:57

Investor_K
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Хотів спитати.. Коли такі як ви раптом вирішують на новий рік зайнятись отим самим кексом, як вони потім коли одягаються, розрізняють де чий пояс з собачої шерсті
Hotab
Форумчанин року
 
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Сообщение Добавлено: Пн 21 июл, 2025 03:59

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

То чому лише хотіли і не запитали?
Investor_K
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  #1234 ... 293>
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