jabba написав:зритель Ну так перечитайте все мои посты и увидите что в 2011 до 1900 я стоял вверх, даже писал про рекомендации синагоги. Сам не сильно верил когда было 1350 что вскорости увидим почти 2000- но спорить с синагогой дурной тон. Так же и в 12 с лета я стоял вверх - опять же по тем же рекомендациям.
Жаба,я Вас умоляю,не пишите,шо думаете Вы,пишите,шо сказала синагога П.С.Вот кто на самом деле определяет цену золота
Канадские власти реализуют программу ликвидации золотых монет, которые хранились 75 лет в подвалах Bank of Canada. Впервые о данном плане было объявлено в ноябре 2012 г., и он также подразумевал переплавку более 200 тыс. монет, отчеканенных Монетным двором в период с 1912 до 1914 г. Согласно The Globe and Mail, монеты достоинством 10 канадских долларов продавались в течение 2013 г. по цене $1000 или $1750 за монету – в зависимости от класса качества. Целью операции является увеличение ликвидности госактивов и дополнительные средства для казны, а также обогащение канадскими историческими артефактами коллекционеров.
В январе 1908 г. канадское отделение Королевского Британского Монетного двора в Оттаве получило разрешение на производство канадских золотых монет и использование для этой цели растущих запасов канадского золота.
В 1912-1914 гг. Монетный двор Канады чеканил монеты достоинством 5 и 10 канадских долларов с национальной символикой с содержанием золота 90%, однако затем страна отказалась от золотого стандарта.
На данный момент, по данным инсайдеров, реализованы почти все монеты, однако точные цифры будут известны весной.
В Союзе золотопромышленников России испытывают определенные опасения по поводу состояния всей отрасли – в том числе и в мировом масштабе – в случае, если нынешний тренд на понижение цены на золото будет устойчиво развиваться. Снижение цены на золото ставит многие компании на грань рентабельности
Опасным считают уровень цены в $1,1 тыс. за тройскую унцию металла. В настоящее время цена удерживается на уровне $1,204 тыс. за унцию. Порог безубыточности компаний российского сегмента интуитивно определяется в районе $1,2 тыс. Таковы ощущения специалистов, которые, в силу специфики отрасли, далеко не всегда располагают полными и достоверными сведениями о внутреннем положении компаний.
По словам экспертов, ощущение напряженности возникло в декабре, когда цена «прикоснулась» к этому уровню. Многие компании в этот момент были готовы временно прекратить деятельность, поскольку добыча золота – затратный процесс, в котором снижение цены быстро достигает уровня себестоимости. Особенно сильно это сказывается на компаниях, разрабатывающих рассыпные месторождения. На рудниках прибыльность несколько выше, компании крупнее – они способны пережить колебания ценового уровня.
Достижение золотом нижней планки цены в $1,1 тыс. за унцию поставит на грань рентабельности не менее 50 % компаний России, а, возможно – и всей мировой золотодобывающей промышленности.
В сравнении с уровнем начала года, цена золота на мировых рынках упала на треть, причем тренд на понижение не прекращается, а меняет интенсивность, порой доходя до предельного для многих минимального уровня. По сравнению с уровнем 2011 года падение составило не менее 37 %, уровень цены тогда достигал 1,9 тысячи долларов за унцию. Некоторые эксперты связывают это падение со сворачиванием американской программы поддержки экономики монетарными средствами.
jabba написав:Ну а после пробоя 1500 в апреле сего года - мои он-лайн рекомендации просто вне конкуренции.
В апреле после пробоя было очень поздно пить боржоми. По сути, ситуация мало отличалась от сегодняшней. Если Вы такой умный - то прогноз по пробою 1500 надо было ставить не позже февраля!
Ну если при 1490 в субботу и воскресенье после недельного закрытия ниже 1500 нехватило чтобы слиться - то потом после падения чуть выше 1300 - был еще отском на 1480 или около - опять дали возможность слиться. Если вы слушали прибалтывателя вместо обувать кеды и бежать продавать - то кто вам доктор? Не продавали тогда - продадите потом по 800. А сказки что вы еще будете докупать на падении рассказывайте в отделе фантастики. Если бы вы могли докупить по 800 в пять раз больше чем уже купили - так вы бы не прибалтывателя молилсь бы, а на Жабу.
Ну так продайте нам по 800,а мы будем молиться на Вас А после ракеты на 840 за 10 лет мы с Вами поделимся половиной разницы,а?