Додано: Суб 19 лип, 2025 01:58

Water написав: ЛАД написав: Вы же понимаете, что вряд ли женщина, родившая 5-10 детей, сумеет стать премьер-министром или даже сенатором. Вы же понимаете, что вряд ли женщина, родившая 5-10 детей, сумеет стать премьер-министром или даже сенатором.

Наталія Водянова- 5 дітей, Вікторія Бекхем- 4 дитини, Хайді Клум- 4, Анжеліна Джолі- 6 дітей(народила 3), Меріл Стріп- 4.

Ну і усілякі іншого полу: Едді Мерфі- 10 дітей, Стінг- 6. Наталія Водянова- 5 дітей, Вікторія Бекхем- 4 дитини, Хайді Клум- 4, Анжеліна Джолі- 6 дітей(народила 3), Меріл Стріп- 4.Ну і усілякі іншого полу: Едді Мерфі- 10 дітей, Стінг- 6.

"іншого полу" сразу отметаем. Мужчины не очень часто усиленно занимаются детьми и уж точно не беременеют и не кормят грудью.Наталья Водянова - "В 2007 году, после рождения сына Виктора, решила частично оставить карьеру модели и посвятить себя семье и благотворительному фонду. Наталья, как и некоторые мировые экс-супермодели, всё же соглашается выйти на подиум или принять участие в фотосессии за высокие гонорары". Т.е. пока она активно работала, она родила только 2 детей, а фактически только одного - 2-го ребёнка она родила в 2006. После этого у неё, скорее, разовые (но хорошо оплачиваемые благодаря предыдущей карьере) работы. И + посмотрите её мужей.Виктория Бекхем - пока была певицей родила только одного ребёнка, рождение второго фактически совпало с прекращением картеры певицы. Последующая карьера в индустрии моды не требовала значительных затрат времени и в значительной мере состоялась благодаря предыдущей славе + фамилия мужа. И это всё же исключительный случай - её с мужем богатство позволяет держать и няню, и повара, и ещё кого надо.Хайди Клум - родила первого ребёнка в 31 год после 10-летней карьеры супермодели. Фактически в этом возрасте картера супермодели по-любому заканчивается. И далее она, пользуясь завоёванной популярностью, занималась многочисленными рекламными компаниями и продажей продуктов, выпускаемых под её именем.С вашего разрешения не буду продолжать.Но обратите внимание, что вы привели не совсем типичные примеры - супермодели, которые заканчивают профессиональную карьеру достаточно рано, а потом эксплуатируют заработанную популярность и внешние данные (пока есть), актрисы, которые тоже сначала завоёвывают место под солнцем, а потом уже частично пользуются этим + у них есть возможность на какое-то время прерваться без потери квалификации и темпа.У всех у них капитал зарабатывается именно в молодости, в 30 лет это уже состоявшиеся и достаточно богатые люди, которые многое могут себе позволить.Это всё исключения.Так же, как исключение та немка, которая родила в 66 лет. Понятно, что повторить её опыт мало кто сможет и ещё меньше захочет.Так что не очень понял, что вы хотели доказать этими примерами и к чему вы их привели.Я писал о, на мой взгляд, более реальном варианте поощрения рождаемости - сильное увеличение роли общественного воспитания. Отдельные личности, какие бы они ни были и сколько бы не рожали, ситуацию не спасут. Если 99 женщин родят по 1 ребёнку, а одна даже 10, то это даст ничтожный коэффициент рождаемости 1,09.