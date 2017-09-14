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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14455144561445714458
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 00:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Так Україна та українці повинні орієнтуватися на Європу та європейські цінності чи аби ліпше, ніж в Ордло-рф?
Не зрозумів проти чого ти виступаєш?
1 Все залежить від системи координат
2 Так якщо ми в системі близькій до стану справ в ОРДЛО - то спочатку достатньо просто бути краще від ОРДЛО
2 Після виконання пункту 2 треба переходити до наступного правила
Треба робити краще ніж було зроблено так як описано в попередньому пункті.

От ця ЕВОЛЮЦІЙНІСТЬ і є тим шляхом який приведе людей туди куди вони хочуть прийти.

ПС
Останні 50 років розвитку світової економіки показали
Чим ліберальніший ринок - тим більша нерівномірність доходів
Чим ліберальніший ринок - тим швидше ростуть доходи як бідних так і багатих
Чим зарегульованіший ринок-тим повільніший ріст доходів але повільніший і ріст нерівномірності доходів
При зарегульованому ринку доходи бідних ростуть повільніше ніж доходи бідних в ліберальному ринку.

Тому зрозуміло , що завжди буде можливість бути як
Баба Яга завжди проти...
Бо бідні хочуть швидше багатіти( і це можливо в ліберальному але не можливо в зарегульованому) але бідні не хочуть щоб зростала нерівність( а це можливо тільки в зарегульованому)
Тому яке б рішення не прийняла влада - бідні( які більшість)-ЗАВЖДИ будуть проти... але варіант є
Загнати їх в концтабір щоб не зважати на їх бажання.
budivelnik
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