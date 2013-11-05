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Богуслав БАНКРОТ

Богуслав БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 82838485

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Богуслав БАНКРОТ 3.7 5 24
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
8%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
9
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 11:24

Re: Богуслав БАНКРОТ

Мабуть у перерахуванні відсотків на карти знайдені ознаки фіктивності...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 08:06

Там у виплатах відшкодування по сумах депозитів цілковита фіктивність. Відшкодування було розраховано по курсу на 3 листопада, а не по курсу на 6 листопада, як того вимагає закон. Писав про це листа Єрмаку, пройшло вже 1,5 місяця, але відповіді й досі не отримав, ФГВФО знов таки порушує закон, не реагуючи на звернення громадян. Хай краще з власною фіктивністю розберуться, але попередньо повернувши наші гроші.
Востаннє редагувалось riwalir в Чет 08 лют, 2018 09:06, всього редагувалось 1 раз.
riwalir
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 08:42

Курсы $ были:
3.11.2017 - 26,931378
6.11.2017 - 26,962647

Выплаты сделали по какому-то усредненному курсу 26.95
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v-m-
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:05

v-m-

Я пересчитывал, у меня точно по курсу 03.11.17. Возможно, вы проценты, начисленные до введения ВА, но не перечисленные на карту, не учли. Они тоже вошли в сумму, которую выплачивали в декабре.
riwalir
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