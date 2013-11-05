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Богуслав БАНКРОТ

Богуслав БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 83848586

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Богуслав БАНКРОТ 3.6 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
8%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
9
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:46

  chipmunk написав:В понді обіцяють по картам за 2-3тижні
то есть, по факту, очередная декларация о как-бы намерениях
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v-m-
 
Повідомлень: 115
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:20

Выплаты по карточным счетам

Две недели назад звонил в ФГВ, сказали перезвоните через две недели, к тому моменту выплаты должны начаться. Сегодня позвонил, говорят выплат нет и неизвестно когда будут...
kostya77
 
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Подякував: 35 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:18

звонил сегодня в Фонд, ждут утверждения реестра. по срокам не могут ничего сказать
mcfc4107
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Повідомлень: 1
З нами з: 24.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:18

Да не будет уже никаких выплат по карточкам.
Вкладник-21
 
Повідомлень: 12
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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