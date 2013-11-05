то есть, по факту, очередная декларация о как-бы намерениях
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 14 бер, 2018 12:46
то есть, по факту, очередная декларация о как-бы намерениях
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Додано: Сер 04 кві, 2018 12:20
Выплаты по карточным счетам
Две недели назад звонил в ФГВ, сказали перезвоните через две недели, к тому моменту выплаты должны начаться. Сегодня позвонил, говорят выплат нет и неизвестно когда будут...
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:18
звонил сегодня в Фонд, ждут утверждения реестра. по срокам не могут ничего сказать
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:14
Вкладник-21
Фонд гарантування розпочинає виплати коштів вкладникам АТ «БАНК БОГУСЛАВ» за картковими рахунками
З 04 червня 2018 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) здійснює відшкодування коштів вкладникам АТ «БАНК БОГУСЛАВ» за договорами банківського рахунку (карткові рахунки).
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:18
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:18
Відшкодування коштів вкладникам здійснюється через відділення банків-агентів Фонду:
- ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
- ПАТ «ІДЕЯ БАНК»
- АТ «ОЩАДБАНК»
- ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»
- ПАТ «АЛЬФА-БАНК»
- ПАТ «КРЕДОБАНК»
- ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
- ПАТ «ПУМБ»
- ПАТ «ТАСКОМБАНК»
- ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»
- ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;
- ПАТ «МЕГАБАНК»
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 04 чер, 2018 22:27
Re: Богуслав БАНКРОТ
Алла поки ніц не зна
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 05 чер, 2018 08:44
Жадность и Отвага!
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