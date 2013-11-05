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Богуслав БАНКРОТ

Богуслав БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 84858687

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Богуслав БАНКРОТ 3.6 5 25
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
8%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
9
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:24

В Альфе уже есть реестры.
На горячке сообщают сумму к выплате.
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lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:32

Re: Богуслав БАНКРОТ

Сколько времени мурыжили бандюганы из фонда грабування?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:41

  Stringer написав:Сколько времени мурыжили бандюганы из фонда грабування?

7 місяців.
Після Богуслава ще якусь банку пускали під ТА?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 20:00

  Квесторе_поверніться написав:Після Богуслава ще якусь банку пускали під ТА?

Нет.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:16

Фонд все выплатил

Забрал сегодня остаток по двум валютным картам. Остатки пересчитали по правильному курсу (на 06.11.2017), а не как при выплате депозитов (на 03.11.2017). Кроме того, по двум депозитам тоже доплатили суммы, на которые обсчитали при выплате в декабре. :) :) :)
riwalir
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:24

Хорошо, что справедливость восторжествовала.
Но плохо, что мурыжили долго
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:26

Ся

  Грйс-мэн написав:Хорошо, что справедливость восторжествовала.
Но плохо, что мурыжили долго

ничего не восторжествовало, фонд грабування в очередной раз грабанул вкладчиков банка - есть закон, есть сроки, но бандитам нужно на ягуары красть.
люди просчитывают проценты, сроки и риски - а какой то там ворюга из фонда плюет на закон и делает что ему вздумается.
это все равно что вы в банк положили вклад под хороший процент, пришёл срок получать и вклад и проценты, а вам его не выплачивают, непонятно когда вам его отдадут и все это время деньги будут лежать бесплатно, а спустя 7 месяцев внезапно решат отдать, и да, заплатят причитающиеся проценты, без учёта этих 7 месяцев...
Просто самки собак
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 09:09

Re: Богуслав БАНКРОТ

  Stringer написав:есть закон, есть сроки

Есть еще нормативно-правовые акты ФГВФО зарегистрированые в минюсте.
Все выплаты согласно закона.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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