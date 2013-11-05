В Альфе уже есть реестры.
На горячке сообщают сумму к выплате.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:24
В Альфе уже есть реестры.
На горячке сообщают сумму к выплате.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:32
Re: Богуслав БАНКРОТ
Сколько времени мурыжили бандюганы из фонда грабування?
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:41
Додано: Вів 05 чер, 2018 20:00
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:16
Фонд все выплатил
Забрал сегодня остаток по двум валютным картам. Остатки пересчитали по правильному курсу (на 06.11.2017), а не как при выплате депозитов (на 03.11.2017). Кроме того, по двум депозитам тоже доплатили суммы, на которые обсчитали при выплате в декабре.
Додано: Чет 07 чер, 2018 14:24
Хорошо, что справедливость восторжествовала.
Но плохо, что мурыжили долго
Додано: П'ят 08 чер, 2018 13:26
Ся
ничего не восторжествовало, фонд грабування в очередной раз грабанул вкладчиков банка - есть закон, есть сроки, но бандитам нужно на ягуары красть.
люди просчитывают проценты, сроки и риски - а какой то там ворюга из фонда плюет на закон и делает что ему вздумается.
это все равно что вы в банк положили вклад под хороший процент, пришёл срок получать и вклад и проценты, а вам его не выплачивают, непонятно когда вам его отдадут и все это время деньги будут лежать бесплатно, а спустя 7 месяцев внезапно решат отдать, и да, заплатят причитающиеся проценты, без учёта этих 7 месяцев...
Просто самки собак
Додано: Нед 10 чер, 2018 09:09
Re: Богуслав БАНКРОТ
Есть еще нормативно-правовые акты ФГВФО зарегистрированые в минюсте.
Все выплаты согласно закона.
Щось мені з ТАС "щастить"
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