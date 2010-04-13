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Языковой реверанс

Языковой реверанс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2012 17:51

  mortimer написав:
  Сarbon написав:Это что такая форма садомозохии?

А почему защитники русского не знают орфографии?

Евреи все выучили-Петр Яцык,например.По принципу,если в кране нет воды...
Кстати,первое чтение прошли.
ошуканий
 
 
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 13:23

Re: Языковой реверанс

Воооообще не понимаю срача на языковую тему. Чем больше в стране языков - тем она развитее. Почему-то на английский ни кто не гонит, все ходят на курсы. И литературу на английском можно купить свободно везде. Зачем этот цирк? Все равно кому какой язык ближе на том и говорят, пишут. Я сейчас учу немецкий, английский, испанский. Так может мне запретят и это? Люди учите языки, смотрите мир и будьте добрее!!!
orfelia0508
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