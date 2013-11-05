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Банк Траст - БАНКРОТ?

Банк Траст - БАНКРОТ?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1106110711081109
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2017 17:52

Re: Банк Траст - БАНКРОТ? +шахраї-колектори

До речі, а хіба не повинні шахраї-колектори надсилати листа з роз"ясненням : що за борг, чому, сума, реквізити для сплати ? ... Це ж будь- хто може подзвонити, навішати локшини на вуха про борг, дати свою карту для оплати і чекати надходжень від ... наївних громадян !??
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2017 19:26

  maxprofit написав:До речі, а хіба не повинні шахраї-колектори надсилати листа з роз"ясненням : що за борг, чому, сума, реквізити для сплати ? ... Це ж будь- хто може подзвонити, навішати локшини на вуха про борг, дати свою карту для оплати і чекати надходжень від ... наївних громадян !??

Спочатку обзвонюють...листи це вже наступний етап.
Та й договору про переуступку боргу з Трастом в них швидше за все немає.
Тоді б мали позичальника повідомляти належним чином.
Цікаво, які підстави в фінансових контор дзвонити по дрібницях?
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2017 09:41

Просочилася інфо що деякі колектори від імені Трасту діють за договором Доручення. Що це за договір...поки що витягнути його не вдалося.
Можливо в когось він є...дуже цікаво було б цією цидулою ознайомитись.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2017 10:12

  Квесторе_поверніться написав:що деякі колектори від імені Трасту


ПримоКоллект Львов и еще одна контора из Киева. Вряд ли покажут договор.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2017 14:17

  freeze написав:
  Квесторе_поверніться написав:що деякі колектори від імені Трасту


ПримоКоллект Львов и еще одна контора из Киева. Вряд ли покажут договор.
Укрборг точно в доле
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 09:42

Re: Банк Траст - БАНКРОТ?

Подскажите как правильно оформить запрос(письмо) в Банк Траст, что бы мне выдали справку об отсутствии задолженности? Висит в УБКИ задолженность (хотя реально все было погашено до введения ВА, еще и банк мне остался должен), хочу предоставить в УБКИ эту справку, что бы убрать несуществующую задолженность.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:13

Re: Банк Траст - БАНКРОТ?

Траст и Михалыч сегодня прислали инфо о закрытии кредитов в УБКИ.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 10:27

Да, Траст, наконец, почистил за собой г0овн0.
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