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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 20 лис, 2017 17:52
Re: Банк Траст - БАНКРОТ? +шахраї-колектори
До речі, а хіба не повинні шахраї-колектори надсилати листа з роз"ясненням : що за борг, чому, сума, реквізити для сплати ? ... Це ж будь- хто може подзвонити, навішати локшини на вуха про борг, дати свою карту для оплати і чекати надходжень від ... наївних громадян !??
Додано: Пон 20 лис, 2017 19:26
Спочатку обзвонюють...листи це вже наступний етап.
Та й договору про переуступку боргу з Трастом в них швидше за все немає.
Тоді б мали позичальника повідомляти належним чином.
Цікаво, які підстави в фінансових контор дзвонити по дрібницях?
Додано: Вів 12 гру, 2017 09:41
Просочилася інфо що деякі колектори від імені Трасту діють за договором Доручення. Що це за договір...поки що витягнути його не вдалося.
Можливо в когось він є...дуже цікаво було б цією цидулою ознайомитись.
Додано: Вів 12 гру, 2017 10:12
Додано: Вів 12 гру, 2017 14:17
Укрборг точно в доле
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 02 бер, 2018 09:42
Re: Банк Траст - БАНКРОТ?
Подскажите как правильно оформить запрос(письмо) в Банк Траст, что бы мне выдали справку об отсутствии задолженности? Висит в УБКИ задолженность (хотя реально все было погашено до введения ВА, еще и банк мне остался должен), хочу предоставить в УБКИ эту справку, что бы убрать несуществующую задолженность.
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:13
Re: Банк Траст - БАНКРОТ?
Траст и Михалыч сегодня прислали инфо о закрытии кредитов в УБКИ.
Свинорыл 80lvl
Додано: Чет 22 бер, 2018 10:27
Да, Траст, наконец, почистил за собой г0овн0.
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