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Банк Траст - БАНКРОТ?

Банк Траст - БАНКРОТ?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1108110911101111
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:48

Тут придирка к МинФину, а не к клиентам.
Фонд требует вернуть деньги, которые МинФин получил в качестве "мотивации" (своей и клиентов). Фонду кажется, что МинФин получил деньги "ни за что", т.е. "тупо вывел бабки".

В любом случае, это "какая-то дичь" (с)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 22:06

Re: Банк Траст - БАНКРОТ?

Грйс-мэн написав:Тут придирка к МинФину, а не к клиентам.
Фонд требует вернуть деньги, которые МинФин получил в качестве "мотивации" (своей и клиентов). Фонду кажется, что МинФин получил деньги "ни за что", т.е. "тупо вывел бабки".

В любом случае, это "какая-то дичь" (с)
А мне кажется минфину ещё ничего не выплатили, вот и хочет он стребовать с понда "крэдыторськи вымогы".
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cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 14:18

Re: Банк Траст - БАНКРОТ?

Мне звонили с Минфина с вопросом о бонусах по депо еще 2016г. Депо закончился до ввода ВА. Просили найти бумажные договора и квитанции о внесении средств на депо. Фонд требует от них доказать, что был такой депозит.
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:59

  cdj2 написав:
Грйс-мэн написав:Тут придирка к МинФину, а не к клиентам.
Фонд требует вернуть деньги, которые МинФин получил в качестве "мотивации" (своей и клиентов). Фонду кажется, что МинФин получил деньги "ни за что", т.е. "тупо вывел бабки".

В любом случае, это "какая-то дичь" (с)
А мне кажется минфину ещё ничего не выплатили, вот и хочет он стребовать с понда "крэдыторськи вымогы".

Ага, делать Минфину больше нечего, как бодаться по собственной воле с бандюганами :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 23:49

Re: Банк Траст - БАНКРОТ?

А как же. Если Минфин заплатил, а ему нет он будет пытаться?
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cdj2
 
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