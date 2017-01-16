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Банк Траст - БАНКРОТ?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 10 гру, 2018 20:14
А що в УБКІ буде з рейтингом ? Він підніметься після загашення ?
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Додано: Пон 10 гру, 2018 20:19
omni написав:
Подскажите как правильно оформить запрос(письмо) в Банк Траст, что бы мне выдали справку об отсутствии задолженности? Висит в УБКИ задолженность (хотя реально все было погашено до введения ВА, еще и банк мне остался должен), хочу предоставить в УБКИ эту справку, что бы убрать несуществующую задолженность.
Мабуть, та сама історія. Я теж більше заплатив, ніж треба, так вони, г***, все одно 49,30 грн намалювали боргу, з них 23 грн просрочки ...
Востаннє редагувалось maxprofit
в Пон 10 гру, 2018 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 20:22
maxprofit написав:
А що в УБКІ буде з рейтингом ? Він підніметься після загашення ?
Траст и при жизни не очень оперативно передавал инфо в БКИ.
Тут нужно будет как-то ускорять вопрос, типа справками об отсутствии задолженности, отправить их в БКИ. Справки могут быть платными, в данном случае
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 10 гру, 2018 21:01
maxprofit написав: Скупердяй написав: maxprofit написав:
То що, колеги, всім нарахували %% та штрафи по карті Друзі Ізіпей, бо пройшов рік з моменту оформлення кредитки, а лінію давали лише на 1 рік ??
мені не нарахували, кредитка офомлена більше року назад, погасився 10.01.2017
Ваш пост змусив мене ще раз передивитися виписку за картою Друзі Ізіпей, отриману у відділенні 23.01.Таки банчок випадково або свідомо зробив дату грейса по картах "Друзі ізіпей" 15 січня, а не 25 січня, як має бути за тарифами !!
У виписці бачу:
16.01.2017
12:34:36 Списание задолженности по процентам за санкц. п/р
Тобто по всіх картах "Друзі ізіпей", що мали незакриті витрати за грудень, 16 січня нарахували %% ніби за прострочення грейсу, хоча грейс по цих картах до 25 січня.Шановний TRUSTConsultant, передайте відповідальним особам, що необхідно виправити дату грейс-періода по картах "Друзі ізіпей" з 15 січня на 25 счня згідно тарифів банку та підписаних договорів.
Відкопав ...
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maxprofit
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Нед 09 гру, 2018 08:35
tk86
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