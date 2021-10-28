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Розпродаж українських монет
НБУ (срібло, нейзильбер)

Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 49505152
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 22:27

Появилась на продаж новинка зі срібла від НБУ:

Пам'ятна монета "Орьнек. Кримськотатарський орнамент / Орьнек. Крымскотатарский орнамент" 2024 рік Україна НБУ в подарунковому пакованні
Номінал: 10 грн.; срібло; 1 унція; 31.1 г;

Дата введення в обіг: 23.05.2024

Монета у капсулі та футлярі від НБУ. Банківський стан, нова.

Присвячена унікальному орнаменту, що є невід’ємною частиною національної ідентичності кримських татар. Орьнек – це жива спадщина, яка протягом століть зберігає свою неповторну красу, глибинний сенс та слугує джерелом натхнення для митців. Кожен вишитий або намальований візерунок – це своєрідне послання, що перетинає час і простір, з’єднує минуле із сучасністю та передає спадщину народу майбутнім поколінням. У 2021 році орьнек офіційно включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

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Ціна монети з футляром від НБУ - 4099 грн.

Звертайтесь. Дякую.
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Повідомлень: 670
З нами з: 28.04.11
Подякував: 72 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 12:55

Появилась на продаж новинка зі срібла від НБУ:

Пам'ятна монета "Сергій Параджанов / Сергей Параджанов" 2024 рік Україна НБУ
Номінал: 5 грн.; срібло; 1/2 унції; 15.55 г; патинована

Дата введення в обіг: 04.09.2024

Монета у капсулі та футлярі від НБУ. Банківський стан, нова.

Серія: Видатні особистості України

Пам’ятна монета “Сергій Параджанов” присвячена сторіччю одного з найвпізнаваніших режисерів ХХ століття, який увійшов в історію кінематографу як представник хвилі українського поетичного кіно. “Тіні забутих предків” і “Колір граната” – шедеври, які принесли митцеві світове визнання і численні міжнародні нагороди. Ця пам’ятна монета є символом нескореності, творчої свободи та вічного пошуку істини Сергієм Параджановим, спадщина якого й досі живе в кожному кадрі, у кожній сцені…

Зображення
Зображення
Зображення
Зображення

Ціна монети з футляром від НБУ - 2649 грн.

Звертайтесь. Дякую.
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 670
З нами з: 28.04.11
Подякував: 72 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 49505152
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