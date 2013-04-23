omb
уже минус 12
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 тра, 2020 19:25
omb
уже минус 12
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:50
Re: Кредит Днiпро
+50грн !
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Додано: Вів 26 тра, 2020 12:58
Re: Кредит Днiпро
Что ж в связи со сменой собственника ждём интересные акции для вкладчиков!
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:14
бульбик так вроде только хотелки, еще все в процессе
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:11
Ага....
Відділення у Херсоні.
Зачинене. На дверях папірець що карантин по 01.06.2020.
Гарячка не знає ані Української, ані чи відкриється взагалі. Тим часом власники шукають нових арендарів на приміщення.
Саме цікаве, що для того, що б закрити рахунки, гарячка пропонує із Херсона їхати до Одеси чи Дніпра.
Як глямурно....
Додано: П'ят 29 тра, 2020 06:45
Re: Кредит Днiпро
Добре що не заставляє їхати з Херсона в Київ)))) карта ж безкоштовно чи є щомісячна комісія? Хай стоїть
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