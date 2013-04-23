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Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лип, 2020 10:51
darmet написав: бульбик написав:
Что ж в связи со сменой собственника ждём интересные акции для вкладчиков!
Ставки снизили до неприличия. Я на выход.
нижче найнижчого?
(укрсибас)
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