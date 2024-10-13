ВЕСЕЛЬЧАК У написав:Я так понимаю, вопрос в том, можно ли избежать комиссии в 0,2% в Дие, если пополнить ИСУ через портмоне кредитными и в ИСУ же и отовариться. Ну, например, с Сэнс, Приват, Райф кто-нибудь такое делал? Как всё прошло?
0.2% за проведение платежа там по-любому нет. Эквайреры берут комисы, как при любой покупке по 6211. Но сейчас может оказаться, что банк видит, что платёж идёт на ICU и запрещает операцию совсем. Месяца 3 назад мне так отказал Приват, хотя в Дие покупку за те же кредитные разрешил. Не знаю, может оно индивидуальное или месяц назад опять разрешил.
mogicanin1986 написав:Вчора протест в, зробив переказ з Сенса Хамон на Портмоне в додатку ІСУ коміса немає, покупка код 6211 але гроші ще не зарахування, підтримка брокера каже що до 12 зарахують. Наразі в додатку торги не працюють в мене, хоча вже більше 10 годин. ІСУ може і пізніше відкрити торги?
В ИСУ, как и в Дие вижу ближайшей Бахчу с датой погашения 28.01.26. Т.е. вариант с кредитными, если не хочешь сидеть и караулить бумаг с более ранним погашением, только один: завести, купить, и потом перед погашением кредита продать, вывести и закрыть кредит. А выводится как? Без комиссий? Какая задержка в днях?
moveton написав:Исходящий СЭП в ICU пока без комисов. Задержка, думаю, что, как месяц назад была, такая и осталась, т.е. до трёх рабочих дней.
а зазвичай скільки йде? день в день буває?
Прямо по моей ссылке написано же:
Ну у них Регламент в ДБО прописан -- до 3х дней Реально до 10:00 оформил вывод, то после 12 прийдет, после 10:00 оформил, то с 16 до 20 прийдет
Но это у кого как. По конспирологическим теориям, если злоупотреблять выводами, то шанс, что будет все три дня, сильно повышается.
Думаю, что не буду заморачиваться, хотя поюзать новый инструмент всегда за. Просто как-то с морокой всё. Буду пока делиться с Газмясом этими 0,2%. Не миллионами всё-таки ворочаем. Не суть в абсолюте получается.