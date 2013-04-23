нижче найнижчого? (укрсибас)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лип, 2020 10:51
нижче найнижчого? (укрсибас)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 19 лип, 2020 13:08
Норм в усб,есть и такое в других,да и тут есть норм карта для свободного перемещения
никому не верю
Додано: Нед 19 лип, 2020 13:21
Re: Кредит Днiпро
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 19 лип, 2020 14:08
Re: Кредит Днiпро
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 19 лип, 2020 15:53
И шо там до уваги ? Скоро за электрику Ахмету будим помимо оплаты хвалебные оды причислять. Ставка для стабильного банка норм , тут насильно не держат,другой вопрос - нет кредиток , с лимитом и бишкеком это не по-свински
никому не верю
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:57
Re: Кредит Днiпро
Пишут, что НБУ разрешил Ярославскому купить банк
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:02
Прощай Кредит-Днпро...привіт Кредит-Харків.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:10
а що, тут є хоч якийсь зиск знов казати привіт ?
Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:14
Ща новый газда нарисует КБ 10% за коммуналку и сразу скажем прЮвет
... делайте хоть что-нибудь!
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