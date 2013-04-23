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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 280281282283

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
45
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:51

  darmet написав:
  бульбик написав:Что ж в связи со сменой собственника ждём интересные акции для вкладчиков!

Ставки снизили до неприличия. Я на выход.


нижче найнижчого? :) (укрсибас)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:08

  greenozon написав:
  darmet написав:
  бульбик написав:Что ж в связи со сменой собственника ждём интересные акции для вкладчиков!

Ставки снизили до неприличия. Я на выход.


нижче найнижчого? :) (укрсибас)

Норм в усб,есть и такое в других,да и тут есть норм карта для свободного перемещения
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:21

Re: Кредит Днiпро

  sens написав:норм карта для свободного перемещения

Це шо за карта?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:08

Re: Кредит Днiпро

  sens написав:Норм в усб,есть и такое в других,да и

я брав до уваги % на накопичувальний - 2%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:53

  greenozon написав:
  sens написав:Норм в усб,есть и такое в других,да и

я брав до уваги % на накопичувальний - 2%

И шо там до уваги ? Скоро за электрику Ахмету будим помимо оплаты хвалебные оды причислять. Ставка для стабильного банка норм , тут насильно не держат,другой вопрос - нет кредиток , с лимитом и бишкеком это не по-свински
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:57

Re: Кредит Днiпро

Пишут, что НБУ разрешил Ярославскому купить банк https://minfin.com.ua/2020/07/31/49776337/
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:02

  Avril_ks написав:Пишут, что НБУ разрешил Ярославскому купить банк https://minfin.com.ua/2020/07/31/49776337/

Прощай Кредит-Днпро...привіт Кредит-Харків. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:10

  Квесторе_поверніться написав:
  Avril_ks написав:Пишут, что НБУ разрешил Ярославскому купить банк https://minfin.com.ua/2020/07/31/49776337/

Прощай Кредит-Днпро...привіт Кредит-Харків. :)
а що, тут є хоч якийсь зиск знов казати привіт ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 15:14

  flysoulfly написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Avril_ks написав:Пишут, что НБУ разрешил Ярославскому купить банк https://minfin.com.ua/2020/07/31/49776337/

Прощай Кредит-Днпро...привіт Кредит-Харків. :)
а що, тут є хоч якийсь зиск знов казати привіт ?

Ща новый газда нарисует КБ 10% за коммуналку и сразу скажем прЮвет :)
... делайте хоть что-нибудь!
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