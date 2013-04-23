Кредит Днiпро

Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:50
Щось Піню виштовхують на задвірки.
Його уряд Гончарука прогнали.
Тестя Леніда Даниловича пішли з Мінська.
Тепер і банку продає.
Ходять слухи (не вірю) шо і канали телевізійні продає.
Тут ще Деркач з КДБ його заклав.
З олігархів він виглядає найбільш цивілізованим.
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