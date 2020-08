Кредит Днiпро

Додано: Сер 05 сер, 2020 14:44

Будет прикол если они закроют счета физиков и сосредоточаться на СМБ. Челенж и и мобайлонли банков с прицелом на физлиц у нас за последний год даже перебор. При этом доведенных до ума по прежнему только два. Врываться чтобы в самом лучшем случае (что сомнительно) предложить ещё один монобанк? Такое. Будет какой-нибудь Я.Банк с непродуманым интерфейсом, обрезанной функциональность и странными тарифами.



А вот для мелкого бизнеса банков нет вообще, можно сказать. Ну за исключением Привата. И сейчас другие банки пытаются что-то предложить, к примеру тот же Ощад на дня выкатил какой-там мобильный терминал. Тут можно врываться и захватывать пока поле не пахано. И да, я не про ФОП-ов от IT для которых как раз счета в каждом втором банке, а про реально мелкий бизнес торговли и услуг.

