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Обслуговування в українських
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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 281282283284

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
45
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 19:50

Щось Піню виштовхують на задвірки.
Його уряд Гончарука прогнали.
Тестя Леніда Даниловича пішли з Мінська.
Тепер і банку продає.
Ходять слухи (не вірю) шо і канали телевізійні продає.
Тут ще Деркач з КДБ його заклав.
З олігархів він виглядає найбільш цивілізованим.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:02

Re: Кредит Днiпро

Подскажите пожалуйста, ежемесячные проценты по депозиту выплачиваются в конце месяца или в дату заключения договора?
oksana--61
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:21

oksana--61 в договоре должно быть написано
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:50

Re: Кредит Днiпро

Все, офіційно вже Кредит-Дніпро став власністю Ярославського.
Чекаємо різних трюфелів чи хоча б жолудів для свинорилів від нового власника)))

https://www.ukrnews24.net/yaroslavskij- ... n_get_more
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:01

[quote="5030030:1finanсier"]Все, офіційно вже Кредит-Дніпро став власністю Ярославського.
Чекаємо різних трюфелів чи хоча б жолудів для свинорилів від нового власника)))

https://www.ukrnews24.net/yaroslavskij- ... n_get_more[/quote] або закриття рахунків з-за ненадібністю
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:07

sens та не, сказали будут строить цифровой банк :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 14:44

Re: Кредит Днiпро

Будет прикол если они закроют счета физиков и сосредоточаться на СМБ. Челенж и и мобайлонли банков с прицелом на физлиц у нас за последний год даже перебор. При этом доведенных до ума по прежнему только два. Врываться чтобы в самом лучшем случае (что сомнительно) предложить ещё один монобанк? Такое. Будет какой-нибудь Я.Банк с непродуманым интерфейсом, обрезанной функциональность и странными тарифами.

А вот для мелкого бизнеса банков нет вообще, можно сказать. Ну за исключением Привата. И сейчас другие банки пытаются что-то предложить, к примеру тот же Ощад на дня выкатил какой-там мобильный терминал. Тут можно врываться и захватывать пока поле не пахано. И да, я не про ФОП-ов от IT для которых как раз счета в каждом втором банке, а про реально мелкий бизнес торговли и услуг.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 17:54

  vitaliy_berdinskikh написав:Будет прикол если они закроют счета физиков и сосредоточаться на СМБ

ну пока еще не закроют: прислали смс типа "БЕГОМ неси нам деньги, открывай депозит и получи по промкоду надбавку 2% к нашим издевательским ставкам"

я не побегу и , если кому надо, могу промокод кинуть в личку
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 18:22

  flysoulfly написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Будет прикол если они закроют счета физиков и сосредоточаться на СМБ

ну пока еще не закроют: прислали смс типа "БЕГОМ неси нам деньги, открывай депозит и получи по промкоду надбавку 2% к нашим издевательским ставкам"

я не побегу и , если кому надо, могу промокод кинуть в личку

Вообщем глобальный вынос не предвидится,также нету предпосылок для увеличения ставки НБУ
никому не верю
sens
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