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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 282283284285

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
45
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:04

Це якесь знущання.
Ахція до завтра - 11% через ІБ від 210 до 450 днів, виплата в кінці.
Ганьба банці Кредит-Харків.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 15:46

Квесторе_поверніться та нормальні у них ставки, на рівні з іншими банками. Без усяких акцій онлайн від 210 днів 10% при виплаті у кінці терміну, 9 - якщо щомісячно
FTD
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:05

Re: Кредит Днiпро

  Квесторе_поверніться написав:Це якесь знущання.
Ахція до завтра - 11%

Ото сейчас жаловаться на максимальный процент на рынке, который ещё и дается на срок меньше года.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:47

  FTD написав:Квесторе_поверніться та нормальні у них ставки, на рівні з іншими банками. Без усяких акцій онлайн від 210 днів 10% при виплаті у кінці терміну, 9 - якщо щомісячно

Малувато...але як безнал без комісії банці закидаєте?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34978
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