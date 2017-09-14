RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 13:56

  flyman написав:Серіал «Слуга народу».
Президент Голобородько їздить абсолютно пустим Києвом.

не пи**. :D

Только приехал из Киева. Народу - яблоку негде упасть.

И не так как в Харькове, в котором сегодня шахед спикировал на здание фарм академии посередине дня. Тревогу объявляли, наверное. Но кто в Харькове на нее обращает внимание? Никто преимущественно.

В Киеве тревога с закрытием макдональдсов как только к городу приближается бпла любого размера, возможно даже разведывательный или имитатор. Молодежь расстраивается. Ракеты, то, конечно, совсем другое дело. Надо в метро прятаться.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:00

Мілей програв вибори
Шах і мат, панове монетаристи
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:01

  buratinyo написав:
Только приехал из Киева. Народу - яблоку негде упасть.

отут і питання чого в києві бусифікаторів нема?
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:04

  Banderlog написав:
  buratinyo написав:
Только приехал из Киева. Народу - яблоку негде упасть.

отут і питання чого в києві бусифікаторів нема?


Достатньо, не хвилюйтесь.
В Ужгороді народу ще більше, і я ніде не бачив патрулів
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:05

воукери святкують перемогу

  fox767676 написав:Мілей програв вибори
Шах і мат, панове монетаристи

не Мілей, а його партія, і не вибори, а локальні вибори, тіпа як в Київраду, і не програв, а набрали менше голосів чим суперники (десь так 36% vs 48%)
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:05

  Banderlog написав:особо не бачу смислу його разоблачати як і арестовича.
Для мене це говоряща голова. Взагалі ці блогери, активісти і медійні волонтьори... це і є іпсо, спосіб гадить нам в мозги.


Абсолютно справедливое наблюдение.

Большинство активных участников тут это боты или не знаю как их еще назвать. Их сообщения можно увидеть в каждой теме на форуме, они затычки к любой дырке.

Тик-ток этим тоже стал грешить. Но там легче избавиться тебе от риторики, которая тебе не нравится. Ты ее сначала пролистываешь быстро, блокируешь ее, типа, авторов или говорящих голов, потом алгоритмы тик-тока просто перестают тебе ее предлагать к просмотру. Китайский продукт рулит. Без сомнения в этом контексте.

Но судя по количеству х... в тик-токе, да и здесь тоже, на тему обосрать Украину выделяются фантастические деньги.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:07

  flyman написав:
  fox767676 написав:Мілей програв вибори
Шах і мат, панове монетаристи

не Мілей, а його партія, і не вибори, а локальні вибори, тіпа як в Київраду, і не програв, а набрали менше голосів чим суперники (десь так 36% vs 48%)

Початок агонії режиму
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:11

  Letusrock написав:
  _hunter написав:О! -- началось прощупывание общественного мнения? :roll:
Відкрийте кордони — дайте людям виїхати. Людина виїхала — забираємо в неї паспорт і все — вона більше не громадянин України, — заступник командира батальйону безпілотних систем 58 ОМПБр Роман Мироненко

заступник командира любитель простих рішень. Доперемагається що в країні лишаться тільки поліція і пенсіонери

Насправді цікаво, що він повернувся в Україну з Франції, але від війни в людей бувають різні психологічні чи інші проблеми - тому можливі заклики до будь-яких деструктивних рішень. Загалом такі люди не розуміють, що не всі виросли Рембо, великими спортсменами чи бійцями ММА.
https://cntime.cn.ua/chernigivec-yakij- ... r-article/
  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:Мілей програв вибори
Шах і мат, панове монетаристи

не Мілей, а його партія, і не вибори, а локальні вибори, тіпа як в Київраду, і не програв, а набрали менше голосів чим суперники (десь так 36% vs 48%)

Початок агонії режиму

хз, не в курсі ньюансів, що там фронда, реванш чи що там ще
просто воукери до цього часу ні жужу про "режим", і тут враз із всіх лівацьких прасок полилось "Мілей всьо"
треба дочекатися як там в преріях та пампасах реднеки проголосують, а не міська люмпенота та цицькоцмуди
Востаннє редагувалось flyman в Вів 16 вер, 2025 14:19, всього редагувалось 1 раз.
  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:Мілей програв вибори
Шах і мат, панове монетаристи
не Мілей, а його партія, і не вибори, а локальні вибори, тіпа як в Київраду, і не програв, а набрали менше голосів чим суперники (десь так 36% vs 48%)

Початок агонії режиму

хз, не в курсі ньюансів, що там фронда, реванш чи що там ще


Реванш киршенарістів-кейнсіанців.
Але у порівнянні з Бразилією, де кожен наступник саджає попередника , ще нічого .
В південній Америці тільки 2 більш менш тихі країни, без громадського протистояння- Уругвай та Парагвай
А то різні сорти воуків, як фракції в рсдрпб які познищуаали одна одну.
Мілей теж воук , тільки правий
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

