Кредит Днiпро

Додано: Нед 13 гру, 2020 13:44

А у меня не работает фейс айди на ифоне в их мобайл банкинге. Перестал работать после выхода/входа в айклауд на этом телефоне(сдавал аппарат на замену батареи). Написал в саппорт, связался их айтишник в телеграмм, пробовал помочь и никак, сказал, что у меня исключительная ситуация и съехал. Так и не работает. По работе наняли в штат иос разработчика, и я его при случае спросил, что может быть в такой ситуации? Он без лишних обдумываний: "В прежней версии иос(которая была до пересброса айклауда, права доступа приложения к фейсайди можно было запросить одним способом, который после выхода новой версии иос(которая стала после пересброса айклауда) прикрыли, в связи с проблемами с секретностью, и есть другой рекомендованный эпл способ. То есть разработчику нужно переписать функцию получения прав на доступ к фейс айди и все заработает.". Вот такая разная квалификация персонала.

б.Шон