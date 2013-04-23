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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 283284285286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
45
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 09:29

  abc111 написав:...колхозный банк, с мертвым интернет банкингом и постоянно меняющемся персоналом...,как на базаре :)

12 Декабря 2020
Сообщаем, что работа всех сервисов банка восстановлена. Приносим свои извинения и надеемся на понимание с вашей стороны. В Банке Кредит Днепр сейчас проводят качественно новые технические переоснащения с тем, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
https://creditdnepr.com.ua/ru/novina/ra ... stanovleno
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:49

Re: Кредит Днiпро

В качестве извинений принимаютсямакции с првышенными процентами по депозитам
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:44

Re: Кредит Днiпро

А у меня не работает фейс айди на ифоне в их мобайл банкинге. Перестал работать после выхода/входа в айклауд на этом телефоне(сдавал аппарат на замену батареи). Написал в саппорт, связался их айтишник в телеграмм, пробовал помочь и никак, сказал, что у меня исключительная ситуация и съехал. Так и не работает. По работе наняли в штат иос разработчика, и я его при случае спросил, что может быть в такой ситуации? Он без лишних обдумываний: "В прежней версии иос(которая была до пересброса айклауда, права доступа приложения к фейсайди можно было запросить одним способом, который после выхода новой версии иос(которая стала после пересброса айклауда) прикрыли, в связи с проблемами с секретностью, и есть другой рекомендованный эпл способ. То есть разработчику нужно переписать функцию получения прав на доступ к фейс айди и все заработает.". Вот такая разная квалификация персонала.
б.Шон
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