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Кредит Днiпро

Кредит Днiпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 283284285286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредит Днiпро 3.3 5 204
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
14
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
45
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
45
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 09:29

  abc111 написав:...колхозный банк, с мертвым интернет банкингом и постоянно меняющемся персоналом...,как на базаре :)

12 Декабря 2020
Сообщаем, что работа всех сервисов банка восстановлена. Приносим свои извинения и надеемся на понимание с вашей стороны. В Банке Кредит Днепр сейчас проводят качественно новые технические переоснащения с тем, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
https://creditdnepr.com.ua/ru/novina/ra ... stanovleno
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:49

Re: Кредит Днiпро

В качестве извинений принимаютсямакции с првышенными процентами по депозитам
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:44

Re: Кредит Днiпро

А у меня не работает фейс айди на ифоне в их мобайл банкинге. Перестал работать после выхода/входа в айклауд на этом телефоне(сдавал аппарат на замену батареи). Написал в саппорт, связался их айтишник в телеграмм, пробовал помочь и никак, сказал, что у меня исключительная ситуация и съехал. Так и не работает. По работе наняли в штат иос разработчика, и я его при случае спросил, что может быть в такой ситуации? Он без лишних обдумываний: "В прежней версии иос(которая была до пересброса айклауда, права доступа приложения к фейсайди можно было запросить одним способом, который после выхода новой версии иос(которая стала после пересброса айклауда) прикрыли, в связи с проблемами с секретностью, и есть другой рекомендованный эпл способ. То есть разработчику нужно переписать функцию получения прав на доступ к фейс айди и все заработает.". Вот такая разная квалификация персонала.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:56

Re: Кредит Днiпро

Однако 3 года с выпуска карты Портмоне прошло. Кто нибудь уже перевыпуск делал?
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:54

Asdушный я заказал на этой неделе, сказали ждать СМС, жду.
Позвонил на горячку - спросил как, предложили через них заказать или через отделение.
Через горячку можно заказать именную карту, в отделении сразу неперс. могут дать. Но заказанное на горячке забирать тоже в отделении.
Пошёл в отделение за неперс, а там заказали именную, т.к. неперс. небыло...
Гдето так.
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 12:57

Re: Кредит Днiпро

Спасибо! А денег за перевыпуск хотят?
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 13:30

Asdушный неа, free
Skiw
 
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