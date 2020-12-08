Додано: Вів 08 гру, 2020 17:53

Vorlon написав: Flamingo написав: Не знаю - потому как пока еще не приходилось платить за услуги хаба. Не знаю - потому как пока еще не приходилось платить за услуги хаба.

Ну менять симки каждые 3 месяца никто из моих коллег в здравом уме не будет Да и я тоже.



Только оно там вообще рабочее? Зарегистрировать домохозяйство не получается - сыплет ошибки на ввод каждой буквы города (в трёх разных браузерах)... Ну менять симки каждые 3 месяца никто из моих коллег в здравом уме не будетДа и я тоже.Только оно там вообще рабочее? Зарегистрировать домохозяйство не получается - сыплет ошибки на ввод каждой буквы города (в трёх разных браузерах)...

Для того чтобы пользоваться хабом не надо каждый раз менять симки, достаточно рдин раз зарегистрироваться и три месяца пользоваться. Но если есть желание платить комис - его с удовольствием хаб возьмет. Про зарегистрировать домохозяйство не понял. Выбираете поставщика, вводите лицевой и вперде. Со второго раза лицевые уже по первым числам предлагаются для автозаполнения (или просто стать в окно мышем и все лицевые вывалятся). Зачем что-то регистрировать? Плачу так уже за 5 квартир и особого дискомфорта не испытываю. Опять таки постоянный контроль чтобы никто ничего лишнего не доначислил - раз в квартал кто-то из поставщиков так и норовит наи... в общемм не хорошо поступить. Похтому как учил дедушка Лених - учет и контроль прежде всего