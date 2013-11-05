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Світ (УФС) - БАНКРОТ

Український Фінансовий Світ (УФС) - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 229230231232

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Український Фінансовий Світ (УФС) - БАНКРОТ 2.7 5 79
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
17
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:29

А могли и в лифте покатать.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8951
З нами з: 16.11.11
Подякував: 663 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:39

  WachtAmRhein написав:А могли и в лифте покатать.

Ось до чого доводить "дружба" з росіянами... :|
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29499
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2094 раз.
Подякували: 2183 раз.
 
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  #<1 ... 229230231232
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