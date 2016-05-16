Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ).

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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Сер 20 гру, 2017 22:52
ol_zy У вас бУЙнАЯ фантазия: на каждый ответ вы тут же придумываете пару новых, и я за вами не успею. А главное - какая ваша цель? Если просто поспорить, то я не стану.
Додано: Сер 20 гру, 2017 22:55
а вам конче повинна та виписка? Просто інформацію можна одержати на сайті АПФ або телефОНОМ.
Додано: Сер 20 гру, 2017 22:59
Додано: Сер 20 гру, 2017 23:06
Как много у вас простых решений?! Странно, что вы еще строем не ходите.
Пользоваться НПФ, надо еще уметь. Для этого и сеществует эта тема.
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Додано: Чет 21 гру, 2017 13:03
Моя цель указать на ошибки в ваших рассуждениях и то что без гарантий в такие фонды я бы никому не советовал ввязываться и сам не стану. А вы можете и дальше верить в инстинкты самосохранения (вот где фантазия надеяться на такое в качестве гарантий) и вступать в подобные фонды.
Додано: Чет 29 бер, 2018 23:56
Да чего там уметь - настроил автоматическое периодическое списание денег в пользу своего НПФ - и просто счет пополняй регулярно, чтобы денежка не кончалась. Да за структурой активов/выпиской раз в месяц/квартал/год наблюдай.
А, ну да, в стране до недавнего времени аж 1 банк это разрешал делать в онлайн-банкинге без очной подачи бумажного заявления и без платы за каждое списание...
Это у нас народишко просто дикий, непуганый. В заграницах гражданину гораздо страшнее коммуналку невовремя оплатить, чем у банка чутка занять по кредитке. Потому там повально люди пользуются автоматическими оплатами счетов и периодическими автоматическими платежами. А тута до недавнего - карточка только для обналички зарплаты пользовалась.
Ничо, вот примут законопроект 6677 (о введении накопительной системы - 2го уровня системы пенсионного обеспечения), каждый молодший 35 лет или самозанятый вдруг станет владельцем индивидуального накопительного счета. Тогдась общий уровень образованности в услугах АНПФ резко возрастёт...
Кстати, я тот законопроект 6677 прочитал весь, все 150 страниц "сравнительной таблицы" (закон о НПФ я тоже читал, как и закон о пенсионном обеспечении 2003го года). Могу отвечать на вопрсы - чаво обещают и почему этот закон - полезный.
Додано: Чет 28 чер, 2018 22:09
Re: Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ)
На счет НПФ в Польше или близ лежащих странах ЕС ни кто не просветит? Достопно там это для граждан Украины или нет?
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