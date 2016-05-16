Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ).

возвращают все до положенных максимально законом или какую-то часть? т.е. у меня НДФЛ тысяч на 60 набежит, если внести 36720 кажется за 2021, и ни гривной больше - вернут 36720 или скажут "маловато НДФЛ, нате вас 20к взад, вот если бы на 100к у вас было...."
возвращают все до положенных максимально законом или какую-то часть? т.е. у меня НДФЛ тысяч на 60 набежит, если внести 36720 кажется за 2021, и ни гривной больше - вернут 36720 или скажут "маловато НДФЛ, нате вас 20к взад, вот если бы на 100к у вас было...."
Вопрос: можно ли в декабре 2021 положить в НПФ 36720 грн и в январе сдать декларацию за 2021 и вернуть на карточку 36720 ?
возвращают все до положенных максимально законом или какую-то часть? т.е. у меня НДФЛ тысяч на 60 набежит, если внести 36720 кажется за 2021, и ни гривной больше - вернут 36720 или скажут "маловато НДФЛ, нате вас 20к взад, вот если бы на 100к у вас было...."
Вопрос: можно ли в декабре 2021 положить в НПФ 36720 грн и в январе сдать декларацию за 2021 и вернуть на карточку 36720 ?
ну я ложу, буду пробовать у меня больше вопрос - ндфл будет не от ЗП, а разовый доход, тоже могут дое... хотя не должны, категория же одна...