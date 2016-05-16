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Відповіді на питання про
недержавні пенсійні фонди (НПФ).

Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ).
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Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:18

  BìnhAutoDat написав:cohan что именно интересует?


возвращают все до положенных максимально законом или какую-то часть?
т.е. у меня НДФЛ тысяч на 60 набежит,
если внести 36720 кажется за 2021, и ни гривной больше - вернут 36720 или скажут "маловато НДФЛ, нате вас 20к взад, вот если бы на 100к у вас было...."
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:24

  M-A-X написав:Алексей Гончаренко в 22:52 на канале Украина 24 косвенно сказал, что накопления в НПФ до выхода на пенсию сгорят.

и какие у него накопления?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:38

  cohan написав:
  BìnhAutoDat написав:cohan что именно интересует?


возвращают все до положенных максимально законом или какую-то часть?
т.е. у меня НДФЛ тысяч на 60 набежит,
если внести 36720 кажется за 2021, и ни гривной больше - вернут 36720 или скажут "маловато НДФЛ, нате вас 20к взад, вот если бы на 100к у вас было...."


Вопрос: можно ли в декабре 2021 положить в НПФ 36720 грн и в январе сдать декларацию за 2021 и вернуть на карточку 36720 ?
dmitriy_kostenko
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 17:42

  dmitriy_kostenko написав:
  cohan написав:
  BìnhAutoDat написав:cohan что именно интересует?


возвращают все до положенных максимально законом или какую-то часть?
т.е. у меня НДФЛ тысяч на 60 набежит,
если внести 36720 кажется за 2021, и ни гривной больше - вернут 36720 или скажут "маловато НДФЛ, нате вас 20к взад, вот если бы на 100к у вас было...."


Вопрос: можно ли в декабре 2021 положить в НПФ 36720 грн и в январе сдать декларацию за 2021 и вернуть на карточку 36720 ?


ну я ложу, буду пробовать
у меня больше вопрос - ндфл будет не от ЗП, а разовый доход, тоже могут дое... хотя не должны, категория же одна...
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 13:43

Re: Відповіді на питання про недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Недержавні пенсійні фонди: хто пропонує найбільшу дохідність під час війни
https://minfin.com.ua/ua/2023/03/24/102840278/
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