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Доллар готовится рухнуть
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Загальні фінансові питання від експерта Олександра Охрименка: валюта, податки, інвестиції, зберігання коштів, кредити.
Додано: Пон 27 сер, 2012 20:39
gontar
фото брутально
зачем вы так?
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foma_us
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Додано: Пон 27 сер, 2012 20:40
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Alex4040
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Додано: Пон 27 сер, 2012 20:59
gontar написав: foma_us написав:gontar
фото брутально
зачем вы так?
Ради смеха...
Хотя извращенцев там хватает....вспомним "Артек"...Так что наша элита извращается по полной....за бабки мать родную продадут..не то что Ж....подставят
ох уж эти бабки ... бабули ...баблосы... а вместе с ними и пинд...сы
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foma_us
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Додано: Пон 27 сер, 2012 22:06
по теме - ложь почти в каждом абзаце!
1. "высказано мнение о необходимости" - О возможности, и это уже год как высказывают.
2. "ФРС США объясняет необходимость эмиссии" -понятное дело, ни о какой " необходимости эмиссии" нет и речи, и механизм "количественного смягчения", экперт не посчитал нужным обьяснить, или не знает.
3. Дается странный намек на "экспорт инфляции", что тоже весьмя спорный момент.
5.Долг надо с ВВП сравнивать. "США не может отказаться от жизни в долг и это, прежде всего, внешний долг." Как раз, в основном внутренний! Кроме того, самой США тоже должны. И возможная инфляция обесценит банковские залоги и капиталлы банков...
6. Тут вообще каша, то ли Украине выгодно сейчас усиленно занимать доллары - они ведь "обесценяться", то ли "Эмиссия долларов приведет к росту цен в долларовом эквиваленте и Украине придется заплатить оброк." Автор исхитряеться в обоих случаях ругать США
7. Тут полный бред, "Индикатор девальвации доллара - цены на золото" - почему не на маис? или картошку? Давайте цена в 80-ых годах вспомним, и поругаем США что "укрепили" доллар?!
Автор, бери лапату, расти капусту!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Kripo
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Додано: Пон 27 сер, 2012 22:09
Kripo написав:
по теме - ложь почти в каждом абзаце!
1. "высказано мнение о необходимости" - О возможности, и это уже год как высказывают.
2. "ФРС США объясняет необходимость эмиссии" -понятное дело, ни о какой " необходимости эмиссии" нет и речи, и механизм "количественного смягчения", экперт не посчитал нужным обьяснить, или не знает.
3. Дается странный намек на "экспорт инфляции", что тоже весьмя спорный момент.
5.Долг надо с ВВП сравнивать. "США не может отказаться от жизни в долг и это, прежде всего, внешний долг." Как раз, в основном внутренний! Кроме того, самой США тоже должны. И возможная инфляция обесценит банковские залоги и капиталлы банков...
6. Тут вообще каша, то ли Украине выгодно сейчас усиленно занимать доллары - они ведь "обесценяться", то ли "Эмиссия долларов приведет к росту цен в долларовом эквиваленте и Украине придется заплатить оброк." Автор исхитряеться в обоих случаях ругать США
7. Тут полный бред, "Индикатор девальвации доллара - цены на золото" - почему не на маис? или картошку? Давайте цена в 80-ых годах вспомним, и поругаем США что "укрепили" доллар?!
Автор, бери лапату, расти капусту!
Лихо завернул....
Я б так не смог...
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gontar
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Додано: Вів 28 сер, 2012 08:12
Kripo написав:
по теме - ложь почти в каждом абзаце!
1. "высказано мнение о необходимости" - О возможности, и это уже год как высказывают.
2. "ФРС США объясняет необходимость эмиссии" -понятное дело, ни о какой " необходимости эмиссии" нет и речи, и механизм "количественного смягчения", экперт не посчитал нужным обьяснить, или не знает.
3. Дается странный намек на "экспорт инфляции", что тоже весьмя спорный момент.
5.Долг надо с ВВП сравнивать. "США не может отказаться от жизни в долг и это, прежде всего, внешний долг." Как раз, в основном внутренний! Кроме того, самой США тоже должны. И возможная инфляция обесценит банковские залоги и капиталлы банков...
6. Тут вообще каша, то ли Украине выгодно сейчас усиленно занимать доллары - они ведь "обесценяться", то ли "Эмиссия долларов приведет к росту цен в долларовом эквиваленте и Украине придется заплатить оброк." Автор исхитряеться в обоих случаях ругать США
7. Тут полный бред, "Индикатор девальвации доллара - цены на золото" - почему не на маис? или картошку? Давайте цена в 80-ых годах вспомним, и поругаем США что "укрепили" доллар?!
Напишите лучше. Почитаем... И опять слабо.
Сложно отвечать на обвинение, когда они противоречат реальной экономической ситуации. Я понимают, что выдумывать мифы, у нас многие любят. А потом сами же этих мифов и пугаются.
Жду Вашей статьи....
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Александр_Охрименко
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Додано: Вів 28 сер, 2012 08:19
Александр_Охрименко написав:
Напишите лучше. Почитаем... И опять слабо.
Сложно отвечать на обвинение, когда они противоречат реальной экономической ситуации. Я понимают, что выдумывать мифы, у нас многие любят. А потом сами же этих мифов и пугаются.
Жду Вашей статьи....
Если со слогом туго , картинками можно ???
Ну это - комиксами - наглядно и понятно..
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foma_us
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:02
Александр_Охрименко написав: Kripo написав:
по теме - ложь почти в каждом абзаце!
1. "высказано мнение о необходимости" - О возможности, и это уже год как высказывают.
2. "ФРС США объясняет необходимость эмиссии" -понятное дело, ни о какой " необходимости эмиссии" нет и речи, и механизм "количественного смягчения", экперт не посчитал нужным обьяснить, или не знает.
3. Дается странный намек на "экспорт инфляции", что тоже весьмя спорный момент.
5.Долг надо с ВВП сравнивать. "США не может отказаться от жизни в долг и это, прежде всего, внешний долг." Как раз, в основном внутренний! Кроме того, самой США тоже должны. И возможная инфляция обесценит банковские залоги и капиталлы банков...
6. Тут вообще каша, то ли Украине выгодно сейчас усиленно занимать доллары - они ведь "обесценяться", то ли "Эмиссия долларов приведет к росту цен в долларовом эквиваленте и Украине придется заплатить оброк." Автор исхитряеться в обоих случаях ругать США
7. Тут полный бред, "Индикатор девальвации доллара - цены на золото" - почему не на маис? или картошку? Давайте цена в 80-ых годах вспомним, и поругаем США что "укрепили" доллар?!
Напишите лучше. Почитаем... И опять слабо.
Сложно отвечать на обвинение, когда они противоречат реальной экономической ситуации. Я понимают, что выдумывать мифы, у нас многие любят. А потом сами же этих мифов и пугаются.
Жду Вашей статьи....
зачем писать?
история расставит все по местам....
Или уже расставила?!!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Kripo
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:04
Александр_Охрименко написав: Kripo написав:
по теме - ложь почти в каждом абзаце!
1. "высказано мнение о необходимости" - О возможности, и это уже год как высказывают.
2. "ФРС США объясняет необходимость эмиссии" -понятное дело, ни о какой " необходимости эмиссии" нет и речи, и механизм "количественного смягчения", экперт не посчитал нужным обьяснить, или не знает.
3. Дается странный намек на "экспорт инфляции", что тоже весьмя спорный момент.
5.Долг надо с ВВП сравнивать. "США не может отказаться от жизни в долг и это, прежде всего, внешний долг." Как раз, в основном внутренний! Кроме того, самой США тоже должны. И возможная инфляция обесценит банковские залоги и капиталлы банков...
6. Тут вообще каша, то ли Украине выгодно сейчас усиленно занимать доллары - они ведь "обесценяться", то ли "Эмиссия долларов приведет к росту цен в долларовом эквиваленте и Украине придется заплатить оброк." Автор исхитряеться в обоих случаях ругать США
7. Тут полный бред, "Индикатор девальвации доллара - цены на золото" - почему не на маис? или картошку? Давайте цена в 80-ых годах вспомним, и поругаем США что "укрепили" доллар?!
Напишите лучше. Почитаем... И опять слабо.
Сложно отвечать на обвинение, когда они противоречат реальной экономической ситуации. Я понимают, что выдумывать мифы, у нас многие любят. А потом сами же этих мифов и пугаются.
Жду Вашей статьи....
Так а по пунктам вам ответить нечего?
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