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Доллар готовится рухнуть

Доллар готовится рухнуть
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Загальні фінансові питання від експерта Олександра Охрименка: валюта, податки, інвестиції, зберігання коштів, кредити.
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 27 сер, 2012 20:39

gontar
фото брутально
зачем вы так?
foma_us
 
 
Повідомлення Додано: Пон 27 сер, 2012 20:40

foma_us

А он нам нужен, такой рейх?
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 028sV3dBI0
Alex4040
 
 
Повідомлення Додано: Пон 27 сер, 2012 20:59

  gontar написав:
  foma_us написав:gontar
фото брутально
зачем вы так?

Ради смеха... :P Хотя извращенцев там хватает....вспомним "Артек"...Так что наша элита извращается по полной....за бабки мать родную продадут..не то что Ж....подставят :mrgreen:

ох уж эти бабки ... бабули ...баблосы... а вместе с ними и пинд...сы :mrgreen:
foma_us
 
 
Повідомлення Додано: Пон 27 сер, 2012 22:06

Re: Доллар готовится рухнуть

по теме - ложь почти в каждом абзаце!
1. "высказано мнение о необходимости" - О возможности, и это уже год как высказывают.
2. "ФРС США объясняет необходимость эмиссии" -понятное дело, ни о какой " необходимости эмиссии" нет и речи, и механизм "количественного смягчения", экперт не посчитал нужным обьяснить, или не знает.
3. Дается странный намек на "экспорт инфляции", что тоже весьмя спорный момент.

5.Долг надо с ВВП сравнивать. "США не может отказаться от жизни в долг и это, прежде всего, внешний долг." Как раз, в основном внутренний! Кроме того, самой США тоже должны. И возможная инфляция обесценит банковские залоги и капиталлы банков...
6. Тут вообще каша, то ли Украине выгодно сейчас усиленно занимать доллары - они ведь "обесценяться", то ли "Эмиссия долларов приведет к росту цен в долларовом эквиваленте и Украине придется заплатить оброк." Автор исхитряеться в обоих случаях ругать США
7. Тут полный бред, "Индикатор девальвации доллара - цены на золото" - почему не на маис? или картошку? Давайте цена в 80-ых годах вспомним, и поругаем США что "укрепили" доллар?!

Автор, бери лапату, расти капусту!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 27 сер, 2012 22:09

  Kripo написав:по теме - ложь почти в каждом абзаце!
1. "высказано мнение о необходимости" - О возможности, и это уже год как высказывают.
2. "ФРС США объясняет необходимость эмиссии" -понятное дело, ни о какой " необходимости эмиссии" нет и речи, и механизм "количественного смягчения", экперт не посчитал нужным обьяснить, или не знает.
3. Дается странный намек на "экспорт инфляции", что тоже весьмя спорный момент.

5.Долг надо с ВВП сравнивать. "США не может отказаться от жизни в долг и это, прежде всего, внешний долг." Как раз, в основном внутренний! Кроме того, самой США тоже должны. И возможная инфляция обесценит банковские залоги и капиталлы банков...
6. Тут вообще каша, то ли Украине выгодно сейчас усиленно занимать доллары - они ведь "обесценяться", то ли "Эмиссия долларов приведет к росту цен в долларовом эквиваленте и Украине придется заплатить оброк." Автор исхитряеться в обоих случаях ругать США
7. Тут полный бред, "Индикатор девальвации доллара - цены на золото" - почему не на маис? или картошку? Давайте цена в 80-ых годах вспомним, и поругаем США что "укрепили" доллар?!

Автор, бери лапату, расти капусту!


Лихо завернул.... :P Я б так не смог... :roll:
gontar
 
 
Повідомлення Додано: Вів 28 сер, 2012 08:12

  Kripo написав:по теме - ложь почти в каждом абзаце!
1. "высказано мнение о необходимости" - О возможности, и это уже год как высказывают.
2. "ФРС США объясняет необходимость эмиссии" -понятное дело, ни о какой " необходимости эмиссии" нет и речи, и механизм "количественного смягчения", экперт не посчитал нужным обьяснить, или не знает.
3. Дается странный намек на "экспорт инфляции", что тоже весьмя спорный момент.

5.Долг надо с ВВП сравнивать. "США не может отказаться от жизни в долг и это, прежде всего, внешний долг." Как раз, в основном внутренний! Кроме того, самой США тоже должны. И возможная инфляция обесценит банковские залоги и капиталлы банков...
6. Тут вообще каша, то ли Украине выгодно сейчас усиленно занимать доллары - они ведь "обесценяться", то ли "Эмиссия долларов приведет к росту цен в долларовом эквиваленте и Украине придется заплатить оброк." Автор исхитряеться в обоих случаях ругать США
7. Тут полный бред, "Индикатор девальвации доллара - цены на золото" - почему не на маис? или картошку? Давайте цена в 80-ых годах вспомним, и поругаем США что "укрепили" доллар?!




Напишите лучше. Почитаем... И опять слабо.
Сложно отвечать на обвинение, когда они противоречат реальной экономической ситуации. Я понимают, что выдумывать мифы, у нас многие любят. А потом сами же этих мифов и пугаются.

Жду Вашей статьи....
Александр_Охрименко
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Повідомлення Додано: Вів 28 сер, 2012 08:19

  Александр_Охрименко написав:
Напишите лучше. Почитаем... И опять слабо.
Сложно отвечать на обвинение, когда они противоречат реальной экономической ситуации. Я понимают, что выдумывать мифы, у нас многие любят. А потом сами же этих мифов и пугаются.

Жду Вашей статьи....

Если со слогом туго , картинками можно ???
Ну это - комиксами - наглядно и понятно.. :mrgreen:
foma_us
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:02

  Александр_Охрименко написав:
  Kripo написав:по теме - ложь почти в каждом абзаце!
1. "высказано мнение о необходимости" - О возможности, и это уже год как высказывают.
2. "ФРС США объясняет необходимость эмиссии" -понятное дело, ни о какой " необходимости эмиссии" нет и речи, и механизм "количественного смягчения", экперт не посчитал нужным обьяснить, или не знает.
3. Дается странный намек на "экспорт инфляции", что тоже весьмя спорный момент.

5.Долг надо с ВВП сравнивать. "США не может отказаться от жизни в долг и это, прежде всего, внешний долг." Как раз, в основном внутренний! Кроме того, самой США тоже должны. И возможная инфляция обесценит банковские залоги и капиталлы банков...
6. Тут вообще каша, то ли Украине выгодно сейчас усиленно занимать доллары - они ведь "обесценяться", то ли "Эмиссия долларов приведет к росту цен в долларовом эквиваленте и Украине придется заплатить оброк." Автор исхитряеться в обоих случаях ругать США
7. Тут полный бред, "Индикатор девальвации доллара - цены на золото" - почему не на маис? или картошку? Давайте цена в 80-ых годах вспомним, и поругаем США что "укрепили" доллар?!




Напишите лучше. Почитаем... И опять слабо.
Сложно отвечать на обвинение, когда они противоречат реальной экономической ситуации. Я понимают, что выдумывать мифы, у нас многие любят. А потом сами же этих мифов и пугаются.

Жду Вашей статьи....


зачем писать?

история расставит все по местам....

Или уже расставила?!!

:wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 21:04

Re: Доллар готовится рухнуть

Александр_Охрименко написав:
  Kripo написав:по теме - ложь почти в каждом абзаце!
1. "высказано мнение о необходимости" - О возможности, и это уже год как высказывают.
2. "ФРС США объясняет необходимость эмиссии" -понятное дело, ни о какой " необходимости эмиссии" нет и речи, и механизм "количественного смягчения", экперт не посчитал нужным обьяснить, или не знает.
3. Дается странный намек на "экспорт инфляции", что тоже весьмя спорный момент.

5.Долг надо с ВВП сравнивать. "США не может отказаться от жизни в долг и это, прежде всего, внешний долг." Как раз, в основном внутренний! Кроме того, самой США тоже должны. И возможная инфляция обесценит банковские залоги и капиталлы банков...
6. Тут вообще каша, то ли Украине выгодно сейчас усиленно занимать доллары - они ведь "обесценяться", то ли "Эмиссия долларов приведет к росту цен в долларовом эквиваленте и Украине придется заплатить оброк." Автор исхитряеться в обоих случаях ругать США
7. Тут полный бред, "Индикатор девальвации доллара - цены на золото" - почему не на маис? или картошку? Давайте цена в 80-ых годах вспомним, и поругаем США что "укрепили" доллар?!




Напишите лучше. Почитаем... И опять слабо.
Сложно отвечать на обвинение, когда они противоречат реальной экономической ситуации. Я понимают, что выдумывать мифы, у нас многие любят. А потом сами же этих мифов и пугаются.

Жду Вашей статьи....
Так а по пунктам вам ответить нечего?
Faceless
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