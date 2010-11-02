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Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 вер, 2019 11:30
Пакет класний, користуюсь 3+ років
Насамперед через медичне страхування як в Україні так і за кордоном, бо по іншому купити його ніяк
Але продавать і обслуговувать ці пакети нікому, сервіс 0
Кириченко таки йде з банку, може італійці таки проснулися і побачили куди він його завів
За 10 років жодного дня в +
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karabas
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Додано: Вів 17 вер, 2019 11:42
karabas написав:
Насамперед через медичне страхування як в Україні так і за кордоном, бо по іншому купити його ніяк
А Вы случайно не натыкались на договор туристического страхования? Подробностей не нашел ни на сайте Правэкса, ни на сайте ARX, хотя и на сайте Правэкса, и на сайте ARX упоминается страховка.
karabas написав:
Але продавать і обслуговувать ці пакети нікому, сервіс 0
Судя по количеству отделений, на это, наверное, можно рассчитывать. Но поддержка в Viber даже немного удивила в хорошем смысле - отвечали достаточно оперативно, хотя не всегда точно.
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ingtrans
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Додано: Чет 19 вер, 2019 12:16
Туристична працює
Користувались як в Турції так і в Європі
Для Європи нормально
для Єгипта Турції довго їдуть, так як шукають медиків через Київ
пакетна працює в 3 рази швидше
але за такі гроші для всіх членів родини на 1 рік вона крута
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karabas
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Додано: Вів 01 жов, 2019 21:42
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karabas
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Додано: Вів 01 жов, 2019 22:00
Неужто снимутся с ручника?
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maxim2014
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Додано: Вів 08 жов, 2019 18:07
maxim2014
швидко навряд чи
нормальні всі пішли
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karabas
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:35
Вчера оформлял карты, сказали, что готовят мобильное приложение. Ожидают, что запустят около НГ.
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ingtrans
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:53
ingtrans
щось в лісі здохне, і немало
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karabas
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 13:08
Коли там мобільний додаток чекать? чи таки не діждемо
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karabas
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