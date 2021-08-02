akurt написав:

Цікаві думки у дівчат…35…40 тисяч…Якось мене запросили в один львівський ліцей провести із старшокласниками урок на тему відео вище.Був шкільний клас, дошка, крейда.Спочатку було важко, бо школярі не дуже орієнтувалися в грошах. Треба було їх якось «розбуркати», якийсь знайти «Алярм!».Ні, ну дівчата знали, скільки коштує сік або морозиво. А хлопці знали, скільки коштує бумажняний пакет вина з АТБ, але ж то не те.Я запропонував «ділову гру», в якій потихеньку але почав приймати участь весь клас ліцею.Ми вибрали конкретну посаду на конкретному львівському підприємстві.Обговорили, яку спеціальність треба отримати, щоби зайняти саме цю спеціальність, обговорили діапазон зарплатні (школярі орієнтувалися по своїх батьках та знайомих). Помалу вибрали конкретну: майстер цеху заводу з прицілом на посаду начальника цеху.Як бачите, ми реально дивилися на речі: не пропонували самі собі посаду мера Львова.Далі почали на дошці записувати робочий час та робочий день, видпустки та свята. Кількість робо того часу та головне: прибутки, податки, витрати як щоденні так і на період відпустки.Піднімалися все вище: майстер цеху одружився (подарунки дівчині та жінці), витрати на косметику та перукарню (було цікаво, що школярі добре орієнтувалися в різних питаннях, інколи був диспут - витрачати на те чи інше, ми все це фіксували крейдою), народилася дитина, витрати на дитину навіть на підгузники та ліки.Все це знову ретельно записували крейдою на дошці.Реально обговорювали, скільки можна або скільки варто відкладати із зарплатні на своє майбутнє: авто та квартиру, знову ретельно записували на дошці.Уявіть собі таке: закінчення цифр було в самому низу дошки праворуч в куточку.Там зʼявилася підсумкова цифра «63».Оскільки все це продовжувалося більше години і весь цей час в повітрі та в класі вирували цифри та цифри, то школярі вже втратили логічний ланцюжок, і не змогли збагнути, що ми в кінці кінців ретельних розрахунків отримали: що таке «63»?Що ж таке в кінці-кінців «63»?Але я не втратив логічний ланцюжок - я ж запропонував «ділову гру» та вів її.Я сказав: «63 - це ваш прогнозований вік, в якому ви - чесно працюючи за отриманим фахом та просуваючись по службових сходах, зможете купити собі 2-к квартиру у Львові».В класі наступили реально мертва тиша.Пауза. Довга пауза: школярі дивилися на цифри і мабуть думали, де там є похибки?Через довгі важкі звилини був тільки один голос:«Так що ж робити?»- Я бачу тільки два варіанти, - сказав я.Перший варіант: красти.(Не лайтеся, я реально так сказав спеціально провокуючи та намагаючись викликати підсилену роботу мозку у школьників).Хтось із хлопців із знанням справи (мені дуже це сподобалося) вигукнув: «Вже немає що красти, всюди все або вкрали, або винесли!»Ну тоді другий варіант, це «…».Часи змінилися, змінився і другий варіант (хоча залишається актуальним), але той варіант, що я запропонував школярам, дуже сподобався. Тим більше, що вже треба було закінчувати нашу дуже корисну виховательно-економічну зустріч.А що запропонували би в якості другого варіанта пан Bolt, пан Успіх та інші львівʼяни?