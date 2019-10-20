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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 219220221222

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 294
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
46
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 19:33

Re: Правекс-Банк

  maxim2014 написав:самое интересное по платине от визы дают

Скидка до 50% на проезд до Борисполя что ли? Или бесплатная упаковка багажа? :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 19:50

  ingtrans написав:
  maxim2014 написав:самое интересное по платине от визы дают

Скидка до 50% на проезд до Борисполя что ли? Или бесплатная упаковка багажа? :)

Lounge Key, не?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 19:52

Re: Правекс-Банк

  maxim2014 написав:Lounge Key, не?

Всего 2 посещения в год.
ingtrans
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Повідомлень: 143
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 20:21

  ingtrans написав:
  maxim2014 написав:Lounge Key, не?

Всего 2 посещения в год.

и?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 20:25

  maxim2014 написав:и?

Маловато будет :) Хотя бы раза 4 бесплатно. По Mastercard в мастеркардовские залы безлимит, но тех залов раз, два и обчелся.
ingtrans
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Повідомлень: 143
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 20:35

  ingtrans написав:
  maxim2014 написав:и?

Маловато будет :) Хотя бы раза 4 бесплатно. По Mastercard в мастеркардовские залы безлимит, но тех залов раз, два и обчелся.

в том-то и дело... фастлайн - непонятная мне фича... настоящих очередей (как например в Бангкоке) у нас нет. Лаунжи "дома" тоже не сильно нужны, а в транзитных хабах их нет.

Что касается визы - доп карта стоит 250 грн и дает 2 доп прохода (на дополнительный аккаунт). всяко выгоднее чем платить 64 бакса за эти 2 прохода.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 21:00

  maxim2014 написав:в том-то и дело... фастлайн - непонятная мне фича... настоящих очередей (как например в Бангкоке) у нас нет. Лаунжи "дома" тоже не сильно нужны, а в транзитных хабах их нет.

Что касается визы - доп карта стоит 250 грн и дает 2 доп прохода (на дополнительный аккаунт). всяко выгоднее чем платить 64 бакса за эти 2 прохода.

Fastline я и сам не пользуюсь, правда, в основном потому что почти всегда летаю с ребёнком. А вот лоунжами "дома" пользуюсь фактически каждый раз, потому что дом не в Киеве и в Борисполе получается стыковка как минимум на пути туда, а то и на пути туда и обратно. Поэтому ресурс одной Visa расходуется фактически за одну поездку. Ещё и с бесплатным доступом детей в Loungekey проблема. Это хорошо, что Правэкс даёт детям премиальные карты, но, к сожалению, такая карта может быть только одна, они не дают для детей больше. А так у меня теперь на 3 человека 5 Visa Platinum, 3 Mastercard Platinum и 1 World Elite. Пока думаю остановиться с оформлением карт :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 21:11

Re: Правекс-Банк

В таком случае да, лаунж в Борисполе может быть полезен... мне до Борисполя ехать 2 часа, так что устать/проголодаться не успеваем :)
maxim2014
 
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