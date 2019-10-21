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Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 жов, 2019 08:16
karabas написав:
кажуть пакети вже не в пріоритеті
А сказали, что в приоритете?
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Додано: Пон 21 жов, 2019 09:08
karabas написав:curiousobro
ні
кажуть пакети вже не в пріоритеті
Ну сказав а, говорите уже и б
Что же тогда у них в приоритете, если не секрет?
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Додано: Пон 21 жов, 2019 10:37
curiousobro
кредитування
ставки на готівку таки ''заманчивые"- 18,99 на 5 років для власників Фамільного і разовою страховкою життя
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Додано: Вів 22 жов, 2019 07:54
В Play Маркете появилось приложение ONLINE PRAVEX
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