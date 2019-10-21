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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 220221222223

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 294
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
41%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
46
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 08:16

Re: Правекс-Банк

  karabas написав:кажуть пакети вже не в пріоритеті

А сказали, что в приоритете?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:08

  karabas написав:curiousobro
ні
кажуть пакети вже не в пріоритеті

Ну сказав а, говорите уже и б :)
Что же тогда у них в приоритете, если не секрет?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:37

curiousobro
кредитування
ставки на готівку таки ''заманчивые"- 18,99 на 5 років для власників Фамільного і разовою страховкою життя
karabas
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 07:54

Re: Правекс-Банк

В Play Маркете появилось приложение ONLINE PRAVEX.
ingtrans
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Повідомлень: 147
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