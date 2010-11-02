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Правекс-Банк

Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Правекс-Банк 2.4 5 297
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
56
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
46
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
42
Всього голосів : 297
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 12:25

8Березньовая акція

https://www.pravex.com.ua/landing-credit
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 13:40

  greenozon написав:
  Basilio2020 написав:здається, в УкрСибі 7% навіть


жартуєте??
4 макс і то по чорних картках


так, вибачаюсь (( з кимось сплутав
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:12

Ипотека

А кто-то может что-то хорошее/плохое сказать про ипотеку в Правексе ?
https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka
интересны "FAMIGLIA 9,99", ну и "FAMIGLIA 0,99"
это реально или подводные камни есть ?
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:44

  Skiw написав:А кто-то может что-то хорошее/плохое сказать про ипотеку в Правексе ?
https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka
интересны "FAMIGLIA 9,99", ну и "FAMIGLIA 0,99"
это реально или подводные камни есть ?

40% первый взнос
3% разовая комиссия от суммы жилья
0.3% полной стоимости жилья ежегодная страховка жилья
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:56

curiousobro это и на сайте есть, но например "FAMIGLIA 0,99" - тут же всего 1% годовых на 2 года, да 50% первый взнос, но 1% годовых - этого не рынке вроде нет вообще - считай бесплатно.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:59

  Skiw написав:curiousobro это и на сайте есть, но например "FAMIGLIA 0,99" - тут же всего 1% годовых на 2 года, да 50% первый взнос, но 1% годовых - этого не рынке вроде нет вообще - считай бесплатно.

Это небось для каких-то ультра-випов?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:02

Re: Правекс-Банк

  %D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA1234 написав:Это небось для каких-то ультра-випов?

Подозреваю, для владельцев пакета FAMIGLIA, но это не ультра-вип :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:04

  ingtrans написав:Подозреваю, для владельцев пакета FAMIGLIA, но это не ультра-вип :)

там все 3 программы для владельцев FAMIGLIA, а последняя - стандарт, видать без FAMIGLIA. Но на фоне 1% годовых или даже 10% годовых, ещё 4кГрн в год можно и отдать + судя по описанию, там есть плюшки.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:15

Re: Правекс-Банк

  Skiw написав:там все 3 программы для владельцев FAMIGLIA, а последняя - стандарт, видать без FAMIGLIA. Но на фоне 1% годовых или даже 10% годовых, ещё 4кГрн в год можно и отдать + судя по описанию, там есть плюшки.

У меня есть FAMIGLIA. Есть плюшки, хотя сейчас фактически ими не пользуюсь.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:19

меня карты не интересуют - ищу самую выгодную ипотеку, вот пока самую интересную нашёл тут, если карта будет обязательным условием - возьму.
Итого интересует, знает ли кто из местных про "FAMIGLIA 0,99". Если нет - ок, во вторник в банк схожу, попробую выяснить.
Skiw :D
Skiw
 
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