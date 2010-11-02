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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 бер, 2020 12:25
8Березньовая акція
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 05 бер, 2020 13:40
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:12
Ипотека
А кто-то может что-то хорошее/плохое сказать про ипотеку в Правексе ?
интересны "FAMIGLIA 9,99", ну и "FAMIGLIA 0,99"
это реально или подводные камни есть ?
Skiw
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:44
40% первый взнос
3% разовая комиссия от суммы жилья
0.3% полной стоимости жилья ежегодная страховка жилья
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:56
curiousobro это и на сайте есть, но например "FAMIGLIA 0,99" - тут же всего 1% годовых на 2 года, да 50% первый взнос, но 1% годовых - этого не рынке вроде нет вообще - считай бесплатно.
Skiw
Додано: П'ят 06 бер, 2020 16:59
Это небось для каких-то ультра-випов?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:02
Re: Правекс-Банк
Подозреваю, для владельцев пакета FAMIGLIA, но это не ультра-вип
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:04
там все 3 программы для владельцев FAMIGLIA, а последняя - стандарт, видать без FAMIGLIA. Но на фоне 1% годовых или даже 10% годовых, ещё 4кГрн в год можно и отдать + судя по описанию, там есть плюшки.
Skiw
Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:15
Re: Правекс-Банк
У меня есть FAMIGLIA. Есть плюшки, хотя сейчас фактически ими не пользуюсь.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:19
меня карты не интересуют - ищу самую выгодную ипотеку, вот пока самую интересную нашёл тут, если карта будет обязательным условием - возьму.
Итого интересует, знает ли кто из местных про "FAMIGLIA 0,99". Если нет - ок, во вторник в банк схожу, попробую выяснить.
Skiw
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