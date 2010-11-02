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Правекс-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2020 17:21
Skiw написав:
Итого интересует, знает ли кто из местных про "FAMIGLIA 0,99". Если нет - ок, во вторник в банк схожу, попробую выяснить.
Могу ошибаться, но, возможно, это новый кредит. По крайней мере, моя менеджер про него не упоминала, хотя о крадитах рассказывала.
UPD. На FB новость об этом ипотечном кредите висит от 11 февраля 2020, поэтому клиентов, скорее всего, еще мало. Выглядит интересно.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:21
volodymyrch79 написав:
Доброго дня. Так, це новий продукт у Правекс Банку, ми реалізували кредитування купівлі житла на вторинному ринку зі ставкою 9,99%, яка фіксована перших 5 років, з 6-го року плаваюча UIRD+2%. Перший внесок 40% за цією програмою. Термін кредиту до 20 років. Разова комісія при видачі 2,99% суми кредиту. В подальшому комісії щомісячні відсутні
Вы про FAMIGLIA 9,99 говорите, это тоже интересно, но больше интересует FAMIGLIA 0,99 - где первые 2 года 0.99% годовых
Skiw
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:32
volodymyrch79
и самое важное
штрафы или комиссия за досрочное погашение есть?
Skiw
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 18:58
Skiw написав:volodymyrch79
и самое важное
штрафы или комиссия за досрочное погашение есть?
Надо просить паспорт кредита.
Эта страничка показывает какой-то бред, там есть неувязки.
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curiousobro
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:03
curiousobro написав: Skiw написав:volodymyrch79
и самое важное
штрафы или комиссия за досрочное погашение есть?
Надо просить паспорт кредита.
Эта страничка показывает какой-то бред, там есть неувязки.
Та я уже понял, что надо в банк топать и на месте ориентироваться, пока не завяло
Skiw
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:16
curiousobro написав: Skiw написав:volodymyrch79
и самое важное
штрафы или комиссия за досрочное погашение есть?
Надо просить паспорт кредита.
Эта страничка показывает какой-то бред, там есть неувязки.
Cтрахування життя Позичальника (щорічно), % від суми кредиту 1.99%
Щорічне страхування, % від вартості застави 0.3%
Разова комісія, % від суми кредиту 2.99%
*Реальна відсоткова ставка з урахуванням витрат за кредитом (платежі за додаткові та супутні послуги банку, пов'язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту) становить від 10,4% річних (при терміні кредитування 24 місяці, аванс складає 50% за ануїтетною схемою погашення для продукту FAMIGLIA 0,99)
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 19:19
Это все есть на сайте, я уже его обрыл весь.
В общем на следующей неделе расскажу. ИМХО очень вкусно выглядит.
Skiw
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