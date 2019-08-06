Знакомьтесь: МЕНЯЛА! Загружай из App Store и Google Play!

Mugwort доброе утро, попробуйте обновить список или зайти в программу еще раз.
Если проблема повториться, просьба сообщить.
С ув.
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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Додано: Пон 13 жов, 2014 10:19
Mugwort доброе утро, попробуйте обновить список или зайти в программу еще раз.
Если проблема повториться, просьба сообщить.
С ув.
Додано: Нед 28 гру, 2014 19:01
А звідкіля ваше доповнення знає точно який курс зара у тому чи іншому якому обміннику на данний момент? Ви використовуєте якусь базу чи як? Якщо так, то яку саме? Просто цікаво було б дізнатися. Дякую.
Додано: Пон 29 гру, 2014 10:28
baronche данные берутся здесь: http://tables.finance.ua/ru/currency/cash/~/ua/usd/
С ув.
Додано: П'ят 09 січ, 2015 11:33
Добавить функцию
Модератор
Без информации с tables.finance.ua/ru/currency/order (заявки физ.лиц)приложение бесполезно!
Добавите?
Додано: П'ят 09 січ, 2015 11:43
Яяя данное приложение подразумевает размещение информации с географической привязкой, в заявках физ лиц это не предусмотрено.
С ув.
Додано: П'ят 09 січ, 2015 12:09
Главное же в вашем приложении курс валют, а месторасположение, на мой взгляд второстепенно. Тем более не требуется менять то что есть, добавьте просто новое-полезное, пусть даже без географической привязки. Или на сайте добавьте графу для физиков чтоб указывали район (хотя и так все указывают). Одним словом работы на пол часа, а обсуждений как будто самолёт конструируем). Просят люди- сделайте вместо того чтоб придумывать отмазки. Одни ищут способ что-то сделать, другие причину почему этого сделать невозможно)))
Додано: П'ят 09 січ, 2015 12:20
Яяя мы приняли во внимание Ваше обращение, спасибо.
С ув.
Додано: Пон 09 лют, 2015 13:54
Модератор да заявки людей сейчас намного актуальнее чем банков и обменников в которых нет валюты
Додано: Пон 09 лют, 2015 14:00
Rabinovich банки уже ставят реальные курсы.
С ув.
Додано: Сер 07 сер, 2019 06:20
Да, в списке валют нет USD. И и обновлял список и заходил снова в программу - нет. В общем в топку
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