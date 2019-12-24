RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 15:01

  chipmunk написав:Виплачені купони на хамон можна зразу ж відправляти на інший банк, їх же на щот кидають? Чи треба почекати, як на карту?

Так, купони по ОВДП надходять на рахунок одразу після виплати, тож ви можете одразу переказувати їх в інший банк, якщо потрібно 🙌🏻

Анастасія 😇
Sense Bank
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 15:12

  skorpi написав:Доброго дня шановні. Виникла ситуація яка мене трішки бентежить. Неділю тому я купував речі у США. Всього було сплачено картою Сенсе банка замовлення яке складалось з трьох речей. Оплата пройшла вдало, замовлення прийнято продавцем. Кошти на картці було позначено як "очікує списання", тобто заблоковано я так розумію. Проходить пару днів, замовлення продавець корегує, ділить на два. Одна річ з замовлення відправляється до мене поштою (дають трек номер для стеження). Дві другі речі продавець переводить у статус "обробляються" В той же день я захожу в мобільний додаток Сенсе и бачу, що суму яка була заблокована, змінилася, і становить вартість тільки той речі що відправив продавець. Статус теж змінився на "покупка". Проходить тиждень і мені на пошту пише продавець, що він відправив два останні товари поштою і надає трек номер для відстежування. При цьому ніякої оплати у Сенс банку (списання) немає. Питання: як продавець отримає кошти за товар (дві речі)який він відправив? Мене Сенс банк проінформує коли буде спроба продавця зняти з мене кошти?

Ситуація дійсно цікава, й зі сторони продавця доволі дивні дії(
Відпишусь вам в особисті повідомлення, аби уточнити деталі й все перевірити 😊

Ваша помічниця, Анастасія 😇
Sense Bank
