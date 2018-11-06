ТП "ЧЕМПІОН"
до 5 000 грн/міс – не тарифікується, далі - 2%+20 грн
сняли бы 20грн, комиссия вообще 102% была бы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:38
ТП "ЧЕМПІОН"
сняли бы 20грн, комиссия вообще 102% была бы
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Додано: Вів 06 лис, 2018 15:48
Доброго дня, finfen. Вкажіть, будь ласка, Ви маєте карту АТ "Укрсоцбанк" чи АТ "Альфа-Банк"?
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:52
Блин, а это зашквар однако: "чукчи нечитатели", не знающие тарифов своего пакета, доступные публично... И они обвиняют кого-то в "крадунстве".
Додано: Сер 07 лис, 2018 09:25
Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп
Звичайно, як представнику Уксоцбанка я ставлю питання про картку Укрсоцбанка МС Gold (термін до весни 2019р.). І, до речі, одразу супутнє питання - так як все укрсоцівське змінюється на альфабанківське, то, якщо по картці є залишок, то до якого часу можна користуватись коштами на цій картці?
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