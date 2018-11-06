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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 969970971972

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 608
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
156
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
131
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 608
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:38

  Poleg написав:
  Ukrsotsbank написав:Такого тарифа, как Вы указываете, 22% по картам АТ "Укрсоцбанк" - нет.

Обман. Снял 100 грн., банк положил себе 22 грн., вот такая математика.

ТП "ЧЕМПІОН"
до 5 000 грн/міс – не тарифікується, далі - 2%+20 грн

сняли бы 20грн, комиссия вообще 102% была бы
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:48

  finfen написав:Ukrsotsbank
Шановний представник банку!
Оскільки лунають скарги про комісії за зняття коштів, то повідомте, будь ласка, в зарплатному проекті чи є ліміт на зняття коштів у власному банкоматі з власної зарплатної картки з зарплатного рахунку, яка вартість чеку в банкоматі з основного зарплатного рахунку?
Дякую.

Доброго дня, finfen. Вкажіть, будь ласка, Ви маєте карту АТ "Укрсоцбанк" чи АТ "Альфа-Банк"?
Ukrsotsbank
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:52

  vollena71 написав:
  Poleg написав:Снял 100 грн., банк положил себе 22 грн., вот такая математика.

ТП "ЧЕМПІОН"
до 5 000 грн/міс – не тарифікується, далі - 2%+20 грн

сняли бы 20грн, комиссия вообще 102% была бы

Блин, а это зашквар однако: "чукчи нечитатели", не знающие тарифов своего пакета, доступные публично... И они обвиняют кого-то в "крадунстве". :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 09:25

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

  Ukrsotsbank написав:Доброго дня, finfen. Вкажіть, будь ласка, Ви маєте карту АТ "Укрсоцбанк" чи АТ "Альфа-Банк"?

Звичайно, як представнику Уксоцбанка я ставлю питання про картку Укрсоцбанка МС Gold (термін до весни 2019р.). І, до речі, одразу супутнє питання - так як все укрсоцівське змінюється на альфабанківське, то, якщо по картці є залишок, то до якого часу можна користуватись коштами на цій картці?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:08

  finfen написав:
  Ukrsotsbank написав:Доброго дня, finfen. Вкажіть, будь ласка, Ви маєте карту АТ "Укрсоцбанк" чи АТ "Альфа-Банк"?

Звичайно, як представнику Уксоцбанка я ставлю питання про картку Укрсоцбанка МС Gold (термін до весни 2019р.). І, до речі, одразу супутнє питання - так як все укрсоцівське змінюється на альфабанківське, то, якщо по картці є залишок, то до якого часу можна користуватись коштами на цій картці?

Доброго дня, finfen. Картка Укрсоцбанка МС Gold може буде в декількох тарифних пакетах, тому вкажіть більш детально який у Вас тарифний пакет або напишіть ІПН в особистому повідомленні.
Ukrsotsbank
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