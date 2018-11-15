|
|
|
Укрсоцбанк Альфа-Групп
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:08
ivan_naumeiko написав:
Доброго дня.
Скільки є часу на переход з Укрсоцу в Альфу?
Що буде з тими хто не встиг (я зараз не в Украіні)?
Чи можна щось зробити без відвідування відділення (телефон, пошта), або без відвідування відділення у місті де був відкритий депозит?
Я е клієнтом і Укрсоцу і Альфи.
Дякую.
Доброго дня, ivan_naumeiko. Вкажіть, будь ласка, Ваш ІПН в особистому повідомленні.
-
Ukrsotsbank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 351
- З нами з: 15.08.17
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobb
, Daswer
, Oktawa
, slasva
, Surz
, TASCOMBANK
, unlock
, V2
, Фантом
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|63922
|7969004
|
П'ят 16 лис, 2018 15:07
Фантом
|