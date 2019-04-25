RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 972973974975

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 610
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 610
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2019 11:19

  vkladchiik написав:Кажется у них уже все пучком.

Укрсоцбанк не нарушает ни одного норматива, в отличие от Альфы https://finclub.net/news/normativy-nbu- ... ankov.html


>>> Список покинули Укрсоцбанк и Сбербанк, сообщает FinClub.
В связи с "преждевременной ..."?
_hunter
 
Повідомлень: 952
З нами з: 22.03.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:23

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Сегодня в Укрсоце последний рабочий день в качестве самостоятельной единицы.
Да будет мир во всем мире
papazina
 
Повідомлень: 648
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 972973974975
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, newbie, stas_rst, WachtAmRhein і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7046, 7047, 7048
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
70474 8582255
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 кві, 2019 15:09
anis

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13182)
26.04.2019 17:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.