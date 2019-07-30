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Укрсоцбанк Альфа-Групп

Укрсоцбанк Альфа-Групп
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 973974975976>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрсоцбанк Альфа-Групп 2.8 5 610
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
157
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
22%
132
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
80
Всього голосів : 610
Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2019 11:19

  vkladchiik написав:Кажется у них уже все пучком.

Укрсоцбанк не нарушает ни одного норматива, в отличие от Альфы https://finclub.net/news/normativy-nbu- ... ankov.html


>>> Список покинули Укрсоцбанк и Сбербанк, сообщает FinClub.
В связи с "преждевременной ..."?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:23

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Сегодня в Укрсоце последний рабочий день в качестве самостоятельной единицы.
Да будет мир во всем мире
papazina
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 14:25

  papazina написав:Сегодня в Укрсоце последний рабочий день в качестве самостоятельной единицы.
Да будет мир во всем мире

в этих случаях обычно говорят "Пусть его душа покоится с миром"... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:17

Re: Укрсоцбанк Альфа-Групп

Народ, посоветуйте, что делать?
Был в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный и начале списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. В итоге за полгода с меня списали 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
Хелп.
solex_trud
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:26

  solex_trud написав:Народ, посоветуйте, что делать?
Был в Укрсоцбанке Ощадний плюс, в январе его перевели на карточный и начале списывать по 1000 грн. в месяц, я по определённым причинам не имел возможности попасть в отделение банка и снять деньги. В итоге за полгода с меня списали 7000 грн. Есть ли какая-то возможность их вернуть?
Хелп.
а за что списывали эту 1000?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:55

Похоже, что за неактивность счета.
Лучше обратиться к представителю Alfa_Bank.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:59

  Bosstone написав:Похоже, что за неактивность счета.
Лучше обратиться к представителю Alfa_Bank.

І в тарифах це прописано?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Bosstone написав:Похоже, что за неактивность счета.
Лучше обратиться к представителю Alfa_Bank.

І в тарифах це прописано?

Да, пункт 10.
Тарифи для платіжних карток фізичних осіб з 01.07.2019
Предыдущих тарифов не нашел. Возможно, там размер комиссии был другой. Например, 200 грн., как в тарифах для некарточных счетов.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:21

  Bosstone написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Bosstone написав:Похоже, что за неактивность счета.
Лучше обратиться к представителю Alfa_Bank.

І в тарифах це прописано?

Да, пункт 10.
Тарифи для платіжних карток фізичних осіб з 01.07.2019
Предыдущих тарифов не нашел. Возможно, там размер комиссии был другой. Например, 200 грн., как в тарифах для некарточных счетов.
в который раз убеждаюсь, что если не планируешь больше с банком работать, нужно закрывать все счета, чтобы не было подобных нежданчиков...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:42

  Bosstone написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Bosstone написав:Похоже, что за неактивность счета.
Лучше обратиться к представителю Alfa_Bank.

І в тарифах це прописано?

Да, пункт 10.
Тарифи для платіжних карток фізичних осіб з 01.07.2019
Предыдущих тарифов не нашел. Возможно, там размер комиссии был другой. Например, 200 грн., как в тарифах для некарточных счетов.

в Альфабанке сказали, что этот тариф ввели с 1-го января.
solex_trud
 
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